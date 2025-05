El abogado de Argüeso niega incompatibilidad entre defender a su cliente en dana y representar a veces a Manos Limpias

Cree que la jueza pide aclaraciones "influenciada" por lo que lee en internet: "No te dejes engañar por lo que ves en internet"

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

José María Bueno, abogado del exnúmero dos de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa de la dana, ha negado que exista algún tipo de incompatibilidad entre representar en este procedimiento a su cliente y llevar, "en ocasiones", la defensa de Manos Limpias, entidad que ejerce de acusación popular en esta causa.

Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha remitido el letrado de Argüeso a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), encargada de investigar la gestión de la dana. En la causa hay dos investigados, su representado y la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

La jueza dictó un auto el pasado 12 de mayo en el que requería al abogado de Argüeso que manifestara si existía o no incompatibilidad entre la defensa del investigado y el ejercicio de la acción penal que el colectivo Manos Limpias ejercita en la causa contra Argüeso.

El abogado manifiesta en su escrito: "Esta parte entiende que la juzgadora nos solicita las aclaraciones influenciada por lo que ha podido leer en internet, no por ningún documento obrante en autos. Esta parte ignora cual es la fuente de conocimiento de Su Señoría para hacernos ese requerimiento".

Y agrega: "Antiguamente había un refrán que rezaba: 'No te dejes engañar por lo que ves, mira la realidad', que hoy podríamos modernizar diciendo: 'No te dejes engañar por lo que ves en internet, mira la realidad'".

Dicho esto, el abogado traslada en su escrito que no es militante o afiliado de Manos Limpias; que no tiene cargo alguno en el sindicato y que no es trabajador, TRADE, o personal mercantil de la entidad. Es un abogado penalista "independiente", con despachos abiertos en Madrid y en Alicante, aclara.

Así, ha indicado que ha llevado "causas concretas" de Manos Limpias y que desde el sindicato no se le suele informar "jamás" de las denuncias que deciden interponer.

De hecho, agrega, Manos Limpias denunció en su día a determinadas personas tras la dana, lo que dio lugar a unas diligencias previas que se investigan. "Jamás he hablado de dicho tema con nadie de Manos Limpias. Jamás Manos Limpias me ofreció dicho tema".

Por tanto, concluye diciendo que no ha hablado "nada" relativo a la denuncia que en su día interpuso Manos Limpias con nadie del sindicato: "Ni antes, ni durante la tramitación de la misma y hasta ahora". Es por ello por lo que entiende que no hay contaminación alguna en su labor como letrado en la defensa de Argüeso, por lo que piensa seguir representándolo.