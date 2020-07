Acaip-Ugt denuncia que en Picassent se han desmantelado "de un plumazo" las medidas para evitar contagios por Covid-19

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Acaip-Ugt ha denunciado que la "nueva normalidad" con la Covid-19 "pone en riesgo" la salud de internos y trabajadores en el centro penitenciario de Picassent: "Ha supuesto desmantelar de un plumazo todas las medidas que en los últimos meses se habían implantado en los centros penitenciarios tendentes a evitar que el coronavirus se introdujera con virulencia en un ambiente cerrado como son las instituciones penitenciarias, con gran porcentaje de internos que son de alto riesgo por sus patologías previas", ha afirmado en un comunicado.

El sindicato ha indicado que gracias a las medidas adoptadas al comienzo de la pandemia y a la "profesionalidad" de los trabajadores se logró que la incidencia de la enfermedad en prisiones haya sido muy inferior a la media. De hecho, en Picassent ningún interno resultó afectado.

Sin embargo, desde el 6 de julio "todo ha cambiado" --ha alertado Acaip-Ugt-- y "ya no queda rastro alguno de esas medidas preventivas": En el centro de Valencia "se ha ido mucho más lejos de lo necesario y de lo que se está realizando en otras prisiones, ajenos a la realidad social en la que nos encontramos con rebrotes continuos de la enfermedad".

Así, ha advertido de que se han eliminado las cuarentenas de los internos que ingresan procedentes de libertad o reingresan de permiso. Se sustituye por una "declaración responsable" del interno de que no ha padecido síntomas.

De esta forma, "se añade una gran presión a la limitadísima plantilla de médicos del centro --un 25% de los que debería haber-- para que, sin apenas medios, ni tiempo para ello, valoren si quien ingresa puede, o no, padecer la enfermedad", ha añadido. Tras esa valoración pasa "sin más" a un módulo con más de 100 internos con los que convivirá durante varias horas al día.

Acaip-Ugt también hace alusión a las comunicaciones y visitas a los internos. Sobre las comunicaciones por locutorios, ha señalado que la Generalitat ha establecido con carácter general una limitación de un 75% en los espacios públicos, que en determinados supuestos es incluso inferior.

El Centro Penitenciario de Picassent, ha afirmado el sindicado, es el "único" lugar de la provincia de Valencia en el que su aforo no se ha visto limitado. Así, tanto las salas de espera de los familiares como los locutorios están ocupados al 100%.

"Tal y como se ha podido comprobar este pasado fin de semana, en cada una de las cuatro salas de espera del centro, en cada turno de comunicaciones se agolpan hasta 100 personas en un espacio cerrado, casi sin ventilación, esperando a comunicar con los internos. Ello hasta ocho veces al día durante los sábados y los domingos", ha agregado.

En cuanto a los Vis a vis íntimos, desde Acaip-Ugt han indicado que se vuelven a autorizar este tipo de comunicaciones, "que suponen que los internos estén en una sala con la persona que hayan solicitado". "Aquí hay un riesgo más que evidente de contagio, ya que la persona que accede al centro para este tipo de comunicación solamente tiene que firmar una declaración responsable de que no ha padecido síntomas. Una vez finalizada esa comunicación, el interno vuelve sin más a su módulo donde convive con otros cien".

Desde Acaip-Ugt han lamentado que pese a que las instrucciones de la Secretaría General de IIPP no establecían una fecha concreta para reanudar este tipo de comunicaciones, "en Valencia se ha decidido no esperar más para ello, y no se ha hecho atendiendo a criterios sanitarios o epidemiológicos, sino a que ya hacía muchos meses que los internos no tenían este tipo de comunicaciones".

VIS A VIS FAMILIARES

Por otro lado, el sindicato ha señalado que a partir del próximo mes de agosto, además, se volverán a autorizar este tipo de comunicaciones Vis a vis, donde un interno podrá estar en una habitación hasta con cuatro personas procedentes del exterior, a los que solamente se les exigirá la declaración responsable.

Así mismo, el sindicato ha criticado que se elimina la cuarentena a la que estaban sometidos los paquetes que los amigos o familiares hacían llegar a los internos.

Con todo, han advertido de que lo "peor" es que no parece haber ningún plan de actuación por si como consecuencia de la eliminación de todas esas medidas preventivas se llegaran a producir casos en el centro.

Acaip-Ugt ha presentado escritos ante la Dirección General de Ejecución Penal de la Secretaría General de IIPP y ante la Dirección del Centro Penitenciario de Valencia para exponer la "gravedad" de estas decisiones, y ha puesto en manos de su gabinete jurídico

si estas medidas pueden suponer que se esté poniendo en riesgo de forma innecesaria a trabajadores e internos, de cara a llevar a cabo algún tipo de actuación administrativa y/o jurisdiccional.