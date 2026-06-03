Acampada docente seguirá hasta que Educación acepte hablar y muestra "voluntad inequívoca" de que se celebre el Corpus

Acampada de docentes en la Plaza de la Virgen de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de docentes que mantiene desde el pasado lunes una acampada indefinida en la Plaza de la Virgen de València han expresado, atendiendo al contexto actual, su intención de iniciar una "interlocución" con los responsables de la celebración del Corpus, la 'festa grossa' de la ciudad prevista para este fin de semana y de la que se ha comenzando a llevar a cabo el montaje del tapiz en la pared de la Basílica. No obstante, señalan que mantendrán esta forma de protesta hasta que la Conselleria de Educación atienda sus peticiones.

Los docentes acampados, en un comunicado de este miércoles, exponen su "voluntad inequívoca de hacer posible la realización de lo que constituye una de las celebraciones más antiguas y arraigadas de la cultura popular en la ciudad de València", que cumple en este 2026 700 años.

En todo caso, y como subrayan que ya han señalado desde el inicio de la acampada, "está en las manos de la Conselleria de Educación que el colectivo de docentes acampados pongamos fin a nuestra acción". Así, recalcan que tan pronto como la consellera Carmen Ortí "acepte hablar con el profesorado y los sindicatos representantes en las condiciones adecuadas", entenderán que la acampada ha satisfecho "uno de sus objetivos prioritarios".

No obstante, advierten que no aceptarán "otra propuesta vergonzosa" por parte de la Conselleria, a la que reclaman que "deje de lado la burla y el autoritarismo y, por tanto, atienda las peticiones del profesorado a favor de una educación pública, de calidad, para todas y todos y en valenciano", algo que será "condición necesaria" para abandonar la plaza.

"Mientras tanto, no podemos sino persistir en la ocupación del espacio público. Desde el respeto que tenemos hacia tradiciones como el Corpus, no podemos olvidar, aun así, que es el futuro de la educación lo que está en juego", mantienen.

En esta línea, señalan que, por el momento, la Plaza de la Virgen "continuará ofreciendo un espacio en común para los y las docentes, un lugar desde el cual compartir y articular las necesidades y las reivindicaciones de la educación pública".

"Por todas y por todos, por una sociedad en que la enseñanza sea un derecho, una herramienta de transformación y de construcción colectiva de las vidas dignas que queremos. La revuelta educativa apenas acaba de empezar", concluyen.