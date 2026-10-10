Acampada València crece hasta las 600 tiendas en una semana y recupera la "normalidad" tras el 9 d'Octubre

Numerosas personas durante la acampada por la vivienda en el Ayuntamiento de Valencia, a 8 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada instalada desde el sábado pasado en la Plaza del Ayuntamiento de València para reclamar el derecho a la vivienda digna sigue creciendo, reúne ya a más de un millar de personas repartidas en 600 tiendas y recupera la "normalidad" tras el 9 d'Octubre en la capital del Turia.

Así lo señala Hugo, el portavoz de la Comisión de Comunicación de Acampada València, a preguntas de Europa Press. Tras la festividad del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, desde la Acampada explican que ahora los congregados en la Plaza del Ayuntamiento están tratando de recuperar la "normalidad", así como en el montaje de las tiendas retiradas para los actos festivos de ayer y de nuevas que se han unido durante jornada a la Acampada.

Los acampados han pasado una nueva noche "sin ningún problema ni altercado", por lo que "todo ha ido bien", según el portavoz, que subraya que la Acampada seguirá "hasta que las capas del Gobierno vengan a aquí a hablar de vivienda".

Sobre el Día de la Hispanidad, que se celebra este lunes, Hugo avanza que los integrantes de la Acampada ya están barajando diversas opciones por si son amenazados. Estas opciones, detalla, son similares a las adoptadas el pasado jueves, cuando el grupo ultra Patriam convocó una concentración en la Plaza de la Virgen.

Centenares de personas organizaron un cordón de seguridad por la convocatoria de citado grupo ultra. En él participaron representantes de diversas entidades ciudadanas y también personas ajenas que acudieron al llamamiento que había hecho la Acampada para "blindarse" y apoyar la concentración.