Acampada València exige una mesa de negociación el jueves y recalca que desescalar "no significa poner fin a la lucha"

Una persona observa la acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por la vivienda digna instalada en la Plaza del Ayuntamiento de València reclama que se celebre el próximo jueves, 12 de noviembre, una nueva mesa de negociación, al tiempo que advierte de que la desescalada que ha iniciado "no significa poner fin a la lucha".

En un comunicado difundido este martes, los acampados recuerdan que la primera mesa de negociación mantenida con las administraciones se planteó la necesidad de avanzar hacia una desescalada "como paso previo y necesario para facilitar una segunda mesa de negociación".

"Desde Acampada València hemos cumplido nuestra parte. Con el objetivo de facilitar que esta segunda mesa se pueda producir cuanto antes mejor y, al mismo tiempo, reducir cualquier posible afectación al comercio, al vecindario y a las próximas fechas navideñas, hemos actuado de buena fe y hemos iniciado una importante reestructuración del espacio de la Acampada, reduciendo considerablemente nuestra ocupación de la plaza. Es una decisión propia, responsable y consciente", reivindican.

Además, apuntan que, "durante estos 38 días, hemos demostrado que sabemos escuchar, adaptarnos y tomar decisiones pensante también en el conjunto de la ciudad". "No queremos que nuestra movilización perjudique el comercio local ni las personas que vuelen disfrutar de València durante las próximas semanas", sostienen, y precisan que "esta desescalada no significa que la reivindicación haya acabado". "Desescalar es facilitar el diálogo. No es abandonar la lucha", insisten.

En el marco de este proceso, la Acampada expone que hoy, 10 de noviembre, ha recibido "la respuesta de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que ha sido incorporada a la instancia correspondiente".

Según los integrantes del campamento, "la respuesta confirma su voluntad de mantener abierta la vía del diálogo y reconoce que una parte importante de las demandas recogidas en el Manifiesto de Acampada València coincide con medidas y políticas que ya se están planteando desde las instituciones".

"La misma Delegación afirma que mantiene 'la puerta abierta al diálogo'. Para nosotros, esta respuesta es un primer paso positivo", aseveran. Ahora --continúan-- esperan la respuesta del Ayuntamiento de València y de la Generalitat Valenciana.

Para Acampada València, "no tiene sentido dilatar más los tiempos" y reclama que el 12 de noviembre se celebre la segunda mesa de negociación "con la presencia del Ayuntamiento de València, la Generalitat Valenciana y la Delegación del Gobierno".

"No pedimos una reunión informal ni una fotografía ni un acto simbólico, pedimos una mesa de negociación real. Una mesa estable, con personas con capacidad real para tomar decisiones, que permita establecer compromisos concretos, hacer seguimiento y continuar trabajando más allá de una reunión puntual. Porque el problema de la vivienda no desaparece después de una fotografía ni una mesa", avisan.

PIDEN RESPUESTA A AYUNTAMIENTO Y GENERALITAT

"Nosotros ya hemos dado el primer paso y hemos escuchado las necesidades de la ciudad y presentado un Manifiesto, hemos mantenido abierta la vía del diálogo y hemos facilitado las condiciones porque esta segunda mesa se pueda producir. Ahora corresponde al Ayuntamiento de València y a la Generalitat dar respuesta", dicen los acampados, que instan a que esta contestación llegue antes del miércoles, 11 de noviembre.

Acampada València afirma que no desea alargar "innecesariamente" esta situación, precisamente porque piensa en la ciudad, en su comercio, en su vecindario y en las próximas fiestas.

"Somos plenamente conscientes de la importancia de estas semanas para el comercio local, para el vecindario y para la ciudad y por eso hemos dado este paso. Pero también consideramos que hablar de normalidad en València implica hablar de poder vivir en València, no hay mayor normalidad que una persona joven pueda emanciparse, que una familia pueda pagar su alquiler, que una persona trabajadora pueda continuar viviendo en el barrio donde ha construido su vida o que nuestros pueblos y ciudades puedan mantener su vecindario y su comercio", argumentan.

En la misma línea, inciden en que no quieren "una València sin vecinos y vecinas, ni una ciudad donde las personas que trabajen aquí no puedan vivir aquí, ni barrios convertidos únicamente en productos de inversión". "Y no queremos que hablar de proteger el comercio local durante Navidad signifique olvidar quién hará posible que estos comercios continúen existiendo durante los próximos años. Defender el comercio también es defender el derecho a vivir en la ciudad", resuelven.