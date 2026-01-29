ACPV presenta una queja en el Síndic "por el posible cierre" de la Agència de Promoció del Valencià en Alicante

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Alicante - ALICANTE TURISMO - Archivo

ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, "por el posible cierre" de la Agència de Promoció del Valencià del Ayuntamiento de Alicante, "vinculada a las funciones de traducción, corrección y atención lingüística en valenciano", "y la supresión de la única plaza municipal de Filología Valenciana".

En un comunicado emitido este jueves, la entidad afirma que, "según se ha hecho público, el expediente de la plantilla municipal de 2026 propondría eliminar esta plaza sin prever otra equivalente, de modo que el consistorio quedaría sin personal propio especializado para garantizar el uso del valenciano en la documentación y las comunicaciones institucionales y tendría que externalizar el servicio cuando lo necesitara".

ACPV ha animado a "las personas y entidades que lo deseen a presentar una queja" ante el Síndic de Greuges para que "se analice si la decisión puede comportar vulneración de derechos lingüísticos", así como que "se requiera al Ayuntamiento de Alicante una justificación técnica y jurídica" y, si procede, "se recomiende restituir o sustituir adecuadamente el servicio lingüístico municipal".

"El marco legal valenciano reconoce el valenciano como lengua propia y oficial y establece obligaciones de garantía de uso y de no discriminación por razón de lengua. La supresión de recursos humanos específicos sin una alternativa interna equivalente puede traducirse, en la práctica, en menos valenciano en la administración local y más obstáculos para la ciudadanía que quiere relacionarse en su lengua", ha sostenido.

AYUNTAMIENTO: "SIGUE EXISTIENDO"

Precisamente, en el pleno del consistorio alicantino celebrado este jueves, este asunto ha centrado una pregunta formulada por Compromís. La edil de la coalición Sara Llobell ha pedido al gobierno local del PP que explique "qué criterio ha seguido" para "amortizar" una plaza de licenciado o licenciada en Filología Valenciana "y, en consecuencia, cerrar" la Agència de Promoció del Valencià. Además, ha acusado a los 'populares' de "no" promover el valenciano en la capital alicantina.

Como respuesta, el vicealcalde, Manuel Villar (PP), ha señalado que Llobell miente porque esa oficina "no ha desaparecido", "sigue existiendo" y se enmarca dentro de la Concejalía de Presidencia del Ayuntamiento.

Villar ha reconocido la amortización de esa plaza de filólogo, pero ha defendido que "se crea" otra de administrativo "con conocimientos mínimos de C1 de valenciano". "Será la persona que se encargará de dichas labores de traducción", ha agregado, al tiempo que ha valorado que Compromís quiere "imponer la lengua".