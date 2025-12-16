Acuerdan ocho años de internamiento cerrado para los dos menores que asesinaron a la exnovia de uno de ellos en Orihuela

Archivo - Imagen del minuto de silencio celebrado en València en noviembre de 2024 para condenar la muerte de una joven de 15 años el pasado domingo en Orihuela asesinada por su expareja y un amigo de él, dos jóvenes de 16 y 17 años - EDUARDO MANZANA-EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Menores número 1 de Alicante ha impuesto sendas medidas de ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco de libertad vigilada a los dos jóvenes acusados del asesinato en Orihuela de la exnovia de uno de ellos, una menor de 15 años.

La sentencia declara probado que los dos adolescentes, de 16 y 17 años en el momento de los hechos, acabaron con la vida de la víctima, mediante un plan "preconcebido", el 24 de noviembre de 2024, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.

El crimen se produjo tres días después de que ella decidiese romper definitivamente la relación, cuando ambos acusados abordaron a la chica en un callejón de la zona costera de Orihuela y, tras tratar de asfixiarla mediante la maniobra conocida como 'mataleón', la degollaron con un cuchillo.

La menor, malherida, logró llegar a la vivienda de un hermano, que se encontraba a unos 300 metros de distancia del lugar del suceso, y se desmayó en la puerta. El hermano la condujo inmediatamente a un hospital, donde nada pudieron hacer ya por su vida y donde falleció minutos después cuando era trasladada al quirófano.

La magistrada ha impuesto a los encausados, con la declaración de la responsabilidad civil directa y solidaria de sus progenitores, la obligación de indemnizar a la familia de la fallecida con un total de 360.000 euros. La sentencia puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia provincial de Alicante.