Una acusación insta a la jueza a pedir un informe de llamadas no atendidas en la dana y copia de seguridad de la alerta

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha solicitado a la jueza que investiga los hechos del pasado 29 de octubre --el día de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y dejó 227 víctimas mortales-- que pida un "informe complementario" al facilitado por Emergencias de la Generalitat donde se incluyan también las llamadas no atendidas. Asimismo, insta a requerir al Ministerio del Interior la copia de seguridad vinculada al mensaje de la alerta emitida a las 20.11 horas de aquella tarde.

Así figura en el escrito que esta entidad, personada en el procedimiento como acusación popular, ha remitido a la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja (Valencia) para requerir la realización de varias diligencias.

En la petición, fechada este viernes y a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera que el informe sobre las llamadas de la población enviado por el subdirector general de Emergencias a la jueza es "limitado, sesgado y parcial al omitir datos esenciales de los que cuenta el 112".

Según sostiene esta parte, el sistema "permite identificar las llamadas, y su origen, cuando por saturación quedan sin responder desviándose automáticamente a otros centros del 112 y a la Guardia Civil". Del mismo modo, agrega, que permite saber "qué llamadas no fueron atendidas ni desviándose a otros centros de España".

Por ello, pide a la jueza que recabe informe complementario al 112 especificando las llamadas asociadas "al detalle" que no figuran en el informe inicial, concretando la hora, origen y contenido si fueron atendidas por otros centros del Estado, así como aquellas que no pudieron ser atendidas por dichos centros; y las llamadas no atendidas que no constan en el informe inicial, especificando la hora y su origen.

Por otra parte, expone que desde el año 2022 el departamento de emergencias de la Generalitat dispone de una "biblioteca" constituida por 96 mensajes para cubrir todo el ciclo de una emergencia por inundaciones en todas sus fases previsibles. ACPV cree que hay que requerir a la Conselleria de Emergencias copia de la biblioteca de mensajes de Es Alert con los documentos que se acompañaron a la misma.

"CAJA NEGRA"

Otra de las solicitudes se refiere al sistema CoordCom, que define como "una suerte de caja negra que supone la columna vertebral para revisar las actuaciones de una emergencia", ya que "soporta las actuaciones y comunicaciones de los servicios del 112 de la Comunitat Valenciana con 120 servicios esenciales y agencias integrados en la operativa a afrontar". Así, el sistema CoordCom registra las operaciones que lleva a cabo cada una de las diferentes agencias (bomberos, cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, UME, etc).

En concreto, anima a pedir a Emergencias datos sobre los contratos suscritos; la copia íntegra de las comunicaciones que obren en el sistema desde la alerta hidrológica declarada el día 24 de octubre de 2024 hasta el 30 de octubre del 2024 a las 12 horas, incluyendo comunicaciones escritas y registros de audio y vídeo, emitidas o recibidas desde el Cecopi, o el listado de personal de emergencias, con especificación de sus teléfonos móviles, que reciban la información meteorológica suministrada por el sistema CoordCom, entre otros.

Finalmente, esgrime que el sistema Es-Alert dispone de un registro de actividades "con medidas especiales de salvaguarda y control de accesos que detalla el envío de las alertas especificando quién, y cuando las definió, las activó y las confirmó".

El sistema de avisos automáticos, apunta, también conocido como 112 Inverso lo custodia la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior en el marco de la Red de Alertas Nacional y compartido con los centros de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas.

Dicho sistema "permite verificar la actuación a posteriori al guardar una copia de seguridad" y, por ello, ACPV suplica que se requiera a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio la copia de seguridad vinculada a la alerta emitida por la Generalitat el día 29 de octubre de 2024 a las 20 horas 11 minutos con informe que especifique quién y cuando definió la alerta remitida, quién la activó y quién la confirmó.