Adelantan tres millones de años el origen de la familia de las comadrejas en un estudio con participación de la UV

Adelantan tres millones de años el origen de la familia de las comadrejas en un estudio con participación de la Universitat de València - REMITIDA UV

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El descubrimiento de un nuevo género y especie de pequeño carnívoro denominado Galanthis baskini en el yacimiento de Las Casiones (Teruel) demuestra que el origen de la subfamilia Mustelinae -a la que pertenecen comadrejas, hurones y visones- es más antiguo de lo que se pensaba y se remonta al final del Mioceno, hace unos 6,5 millones de años.

El estudio, liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuenta con la participación de la Universitat de València (UV) y se ha publicado este martes en la revista 'Palaeontology'. Hasta ahora, los fósiles más antiguos de comadrejas se habían encontrado en Polonia y Alemania en yacimientos del Plioceno de unos 3,5 millones de años y, por lo tanto, este nuevo descubrimiento "duplica" la historia evolutiva de la especie.

Como ha explicado Juan Abella, profesor de Paleontología de la UV, el hallazgo es fruto de la revisión de la colección de fósiles del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), lo que otorga "relevancia" a la continuidad de la actividad investigadora dentro de las propias colecciones paleontológicas.

"Los fósiles se encontraron en Teruel, pero todavía no se habían estudiado. Este descubrimiento pone en un punto destacado la necesidad de seguir revisando las colecciones, aunque sean antiguas", ha alertado.

Sobre el análisis de los restos, se ha podido conocer que este pariente de las comadrejas ya presentaba un tamaño corporal "muy reducido", 134 gramos, similar al de la comadreja menor (Mustela nivalis), el carnívoro más pequeño en la actualidad. Sin embargo, el equipo investigador destaca que sus piezas dentales ya muestran adaptaciones propias de una dieta altamente carnívora.

Según ha señalado la UV en un comunicado, los resultados permiten comprender mejor "cuándo y cómo surgieron las comadrejas y sus parientes cercanos", así como las adaptaciones que les permitieron ocupar nuevos nichos ecológicos y la evolución de los ecosistemas del hemisferio norte.

"El hallazgo sugiere que la reducción de tamaño y las adaptaciones para capturar pequeños vertebrados aparecieron muy pronto en la historia evolutiva de este grupo, probablemente en relación con cambios ambientales y con la expansión de ciertos roedores durante el final del Mioceno", ha añadido Alberto Valenciano, profesor ayudante doctor de Paleontología de la UCM.

MÉTODOS DE ANÁLISIS AVANZADOS

Los fósiles estudiados proceden de excavaciones realizadas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) durante la década de 1990 en el área de Teruel dirigidas por el investigador Luis Alcalá. El estudio ha combinado técnicas clásicas de anatomía comparada con métodos de análisis avanzados. Entre ellos, destaca el uso de microtomografía computarizada (micro-CT), que ha permitido reconstruir en tres dimensiones el interior de los dientes y de la mandíbula y observar estructuras anatómicas invisibles desde el exterior.

"Esta investigación es un claro ejemplo de la gran riqueza fosilífera de mamíferos en Aragón, reconocida a escala mundial: nuestro equipo lleva décadas contribuyendo a la excavación de yacimientos y al estudio de los fósiles de mamíferos", ha comentado Daniel De Miguel, coautor y profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

El trabajo también revisa la clasificación de otro mustélido fósil procedente de China y de edad similar al que han denominado Zdanskyictis. "Este nuevo análisis permite establecer relaciones evolutivas más claras dentro de la familia, situándolo cerca de los linajes que dieron lugar a las nutrias (Lutrinae) y a los ictoniquinos (Ictonychinae), un grupo que incluye especies actuales como el turón jaspeado, la comadreja africana o el grisón", ha destacado el investigador del MNCN, Jorge Morales.

El siguiente paso, adelanta el investigador, será encontrar nuevos fósiles que permitan reconstruir con mayor detalle la evolución temprana de las comadrejas y sus parientes. "Paralelamente, el equipo continúa investigando el registro fósil de los mamíferos carnívoros del Mioceno y el Plioceno en la región mediterránea y en África, con el objetivo de reconstruir con mayor precisión la evolución temprana de distintas familias de carnívoros", ha añadido Valenciano.

Además de la UCM, la UV y el MNCN, en la investigación participan la Universidad de Zaragoza, el Instituto de Evolución en África, el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, el Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology de la Academia China de Ciencias, y la Universidad de Washington.

PLANES FUTUROS

Actualmente, se están desarrollando nuevos estudios y excavaciones en yacimientos de Aragón, Madrid, Comunitat Valenciana, así como en distintos puntos de Egipto, Kenia, Namibia, Sudáfrica, Turquía y China.

En el caso de la Comunitat, por ejemplo, Abella ha destacado los proyectos de Castellón, con implicación nacional, y de Buñol en Valencia. Este último, un yacimiento dañado por la dana del 29 de octubre de 2024. El profesor de la UV relata que el yacimiento paleontológico quedó sepultado por parte de los sedimentos superiores y que todavía no se ha podido reparar. En consecuencia, el equipo valenciano ha iniciado prospecciones a su alrededor para continuar, de alguna manera, con la investigación de campo.