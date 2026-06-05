Adif adjudica por 6,1 millones de euros la redacción de proyectos de la futura Estación Central de València

Protecto de la futura Estación Central de València - MITMA (X)

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad ha adjudicado por 6,1 millones de euros (IVA incluido) a Sener Mobility SA el contrato de consultoría para la redacción de los estudios previos, proyectos básicos y de construcción de la nueva Estación Central de Valencia.

El plazo de ejecución para diseñar la nueva estación es de cuatro años y el valor estimado del contrato asciende a 30,26 millones de euros, según el anuncio de adjudicación publicado este viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El contrato consta de dos fases y la adjudicación de este viernes se corresponde a la primera de ellas, han explicado a Europa Press fuentes de Adif AV. Así, los 6,1 millones de euros estarán destinados a la solución funcional y la elaboración del proyecto junto al plan de fases y actuaciones.

Después llegará la segunda fase en la que se redactarán los proyectos básicos y de construcción, valorados en 21,2 millones de euros, hasta alcanzar el valor total estimado de 30,26 millones de euros, han detallado desde la entidad pública.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha resaltado que esta adjudicación es un "paso clave para la futura Estación Central de València", que será "una estación subterránea, integrada en el entorno y moderna que dará respuesta al aumento de viajeros", ha resaltado en su perfil de la red social X.

La Estación Central se configurará como una estación subterránea integrando servicios ferroviarios tanto de ancho convencional como de ancho estándar. Las vías quedarán soterradas en un tramo de aproximadamente 1.200 metros, desde el final de las obras del Canal de Acceso, según explicó el Ministerio de Transportes cuando el Consejo de Ministros autorizó la licitación.

Gracias a su configuración de estación pasante, los trenes que hagan parada en ella no necesitarán invertir la marcha para continuar su trayecto, atravesando València de norte a sur y viceversa sin realizar maniobras, en lugar de como sucede actualmente en València Nord, con sus vías configuradas en fondo de saco.

Asimismo, el emplazamiento subterráneo de la nueva estación optimiza su encaje en el futuro Parque Central, integrándola plenamente en la estrategia de movilidad de la ciudad, tanto a escala urbana como metropolitana.

El proyecto definirá todos los espacios de la estación, adecuándolos a las demandas previstas: áreas de aproximación al edificio y aparcamiento público; vestíbulo, zonas de espera y de control de accesos; zona de andenes; áreas comerciales y de restauración; equipamientos terciarios; dependencias técnicas; etc. También desarrollará la conexión e integración de la estación en su entorno en todos los ámbitos (urbano, urbanístico y paisajístico), dando especial importancia a los peatones.

Otra parte importante en los trabajos de redacción será el análisis del futuro del edificio de viajeros de València Nord, declarada Bien de Interés Cultural, en relación con la nueva Estación Central. En este sentido, se contemplarán todas las actuaciones precisas para que el edificio pueda, en su caso, adaptarse a nuevos usos.

Asimismo, en esta fase de diseño se planifica una terminal provisional que acoja el tráfico de la estación de València Nord mientras se ejecuten las obras de la nueva Estación Central, manteniendo el servicio en todo momento.