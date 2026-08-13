Aemet activa el aviso amarillo por calor en Valencia y por lluvias y tormentas en Castellón

Avisos activos este jueves, 13 de agosto, en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 13 de agosto, el aviso amarillo por calor en València, así como por chubascos y tormentas localmente fuertes que podrán ir acompañadas de granizo en el interior de Castelló.

En la provincia de València, la Aemet ha establecido el aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13.00 y las 20.59 horas. En la zona del interior sur de València se registrarán máximas de 38 ºC, mientras que en el litoral norte, litoral sur e interior norte los termómetros alcanzarán los 36 ºC, si bien en el litoral este umbral se alcanzará en el interior de la zona.

Por su parte, en el interior norte e interior sur de la provincia de Castelló ha quedado activado el aviso amarillo por precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros en una hora y por tormentas, en ambos casos entre las 14.00 y las 21.59 horas. Estos fenómenos podrán ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Durante la jornada, se espera cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes bajas en el litoral y prelitoral por la mañana. A partir del mediodía se desarrollará nubosidad de evolución diurna en el interior, con probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán cambios ligeros y las máximas registrarán un ascenso ligero y serán elevadas en el interior y prelitorales. El viento soplará flojo de dirección variable de madrugada, con predominio de la componente oeste, y tenderá a componente este durante las horas centrales, siendo localmente moderado.

Por capitales de provincia, la Aemet ha previsto unos valores térmicos que oscilarán entre los 24 ºC de mínima y los 34 ºC de máxima tanto en Castelló de la Plana como en Alicante, mientras que en València las temperaturas se situarán entre los 24 ºC de mínima y los 33 ºC de máxima.

Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido para este jueves el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales en extremo en el interior de Valencia y en el interior sur de Castellón, mientras que en el resto de la Comunitat Valenciana el nivel es alto. Además, desde Emergències 112CV han advertido de la posibilidad de que se produzcan tormentas secas.