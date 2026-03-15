El aeropuerto de Castellón refuerza su acción promocional para dar a conocer su catálogo de rutas regulares

Acción promocional del aeropuerto de Castellón. - GVA

CASTELLÓ 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castellón ha reforzado su acción promocional con el objetivo de dar a conocer su catálogo de conexiones. La instalación opera este año su mayor número de rutas, 16 en total, y tiene programados más de 2.400 vuelos regulares.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha manifestado al respecto la importancia de que los profesionales del sector turístico y el público general "tengan información actualizada sobre las posibilidades de conexión que ofrece el aeropuerto, a fin de favorecer la utilización de las rutas y su consolidación".

Con esta finalidad, Aerocas ha programado en el primer semestre del año un amplio abanico de iniciativas destinadas a la promoción de sus diferentes líneas nacionales e internacionales. Así, a mediados de enero, el aeropuerto congregó al sector turístico de la provincia en la presentación del catálogo de rutas 2026.

Posteriormente, a finales de febrero, se realizó una exposición enfocada en las agencias de viajes de Castellón. Además, el aeropuerto ha asistido a las grandes ferias europeas de conectividad aérea, con el objetivo de "posicionar las rutas existentes y favorecer nuevas oportunidades de conexión", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Por otra parte, el recinto tiene previsto participar en sendas presentaciones en Bolonia y Mánchester para "reforzar el lanzamiento de las dos nuevas rutas aéreas a estos destinos", que arrancan en junio.

Aerocas también ha programado la instalación de puntos informativos para el público en los grandes eventos de la ciudad de Castellón, como el que se encuentra ubicado estos días en las fiestas de la Magdalena de Castellón.

De la misma manera, ha estado presente en la Media Maratón y la Maratón de Castellón y tiene previsto habilitar puntos de información en los eventos Escala a Castelló y Festival del Vent.

A final de mes, el aeropuerto de Castellón reforzará su oferta de destinos con la reincorporación de cinco rutas: Berlín, Budapest, Milán, Cracovia y Düsseldorf Weeze. Estas conexiones se sumarán a las cinco actuales de Bruselas, Londres, Bucarest, Cluj y Madrid, que funcionan todo el año.

Finalmente, entre mayo y julio, se incorporará el resto de las rutas (Bilbao, Oviedo, Mánchester, Bolonia, Oporto y Palma de Mallorca) hasta alcanzar las 16 programadas.