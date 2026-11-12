Los aeropuertos de Alicante-Elche y Valencia acumulan casi 19 y 11 millones de pasajeros hasta octubre

Archivo - Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un total de 18.962.457 pasajeros entre enero y octubre, un 10,1 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, y el de Valencia anotó 10.894.004 a falta de dos meses para que acabe 2026, un 8% más.

Asimismo, los vuelos operados en la terminal alicantina sumaron 118.646 movimientos, un 10,4% más, mientras que la valenciana tuvo 83.274, lo que supone un 5,7% más que el ejercicio anterior durante esos meses.

En concreto, el aeropuerto de Alicante-Elche registró un total de 2.095.402 pasajeros en octubre, un incremento del 10,1% respecto a los viajeros del mismo mes de 2025, según ha detallado Aena en un comunicado.

El mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, continúa su senda ascendente y en octubre creció un 11%, con 1.868.319. Por otra parte, el tráfico nacional fue de 223.429 viajeros, un 2,9% más.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de octubre en las instalaciones de Alicante-Elche, con más de 670.000 viajeros; seguido de Alemania, con alrededor de 148.000; Países Bajos, con 125.000; y Polonia, con cerca de 118.000.

Por su parte, el mes pasado, el aeropuerto de Valencia registró 1.154.023 pasajeros, un 5,5% más que en octubre de 2025. El tráfico internacional se incrementó un 7,7% respecto al año pasado, hasta alcanzar los 894.989, mientras que el nacional anotó 254.664, un 1,4% menos. Todo ello, en relación con vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.

En el detalle de las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en octubre en la terminal valenciana, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 202.008 viajeros; seguidos de Reino Unido, con 103.279; Alemania, con 102.641; Países Bajos, con 96.275; y Francia, con 73.973.

En cuanto a vuelos operados en octubre, en Alicante-Elche se gestionaron un total de 13.172 movimientos, lo que implica un aumento del 10,4% respecto a las operaciones del mismo periodo de 2025, mientras que en el de Valencia hubo 8.904, es decir, un 5,9% más.