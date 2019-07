Un agenda de 32 espectáculos para un Sagunt a Escena protagonizado por palabras y sonidos

Publicado 03/07/2019 15:25:35 CET

Se plantea la idea de crear un patronato del certamen y Cultura defiende que hay "repensar conjuntamente" el futuro uso de La Nave de Talleres

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 espectáculos integran el cartel del 36 Festival Sagunt a Escena, que pretende incidir en el "salto cualitativo" dado en los últimos tiempos con una edición que lleva el lema de 'Paraules i sons', por lo que la música tiene más protagonismo junto al teatro clásico y de texto.

Así lo ha destacado el director del certamen, Juan Vicente Martínez Luciano, que ha dado a conocer esta agenda cultural que se desarrollará de julio a septiembre en una rueda de prensa junto a la nueva secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, y el alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

De los montajes programados, una decena tendrán como escenario el Teatro Romano, mientras que el resto se desarrollarán en diversos espacios de la localidad conformado la sección 'Off Romà'.

Para abrir boca, el Puerto de Sagunto acogerá una función previa del festival el 24 de julio, con el espectáculo de calle 'Más allá del zaguán', de la compañía Voluta Circo, en los jardines del Antiguo Sanatorio. El festival se inaugurará de manera oficial el 25 de julio en el contexto del Off Romà. En concreto, en la Glorieta de Sagunto tendrá lugar el espectáculo de calle 'Memphis Rock & Cirk', de la compañía La Finestra Nou Circ.

Será también el momento para inaugurar la exposición exterior por la calle de la subida al castillo del colectivo La Tira de Dones, con el título 'Somnis d'una nit d'estiu', que se podrá disfrutar durante todo el festival, y se concluirá la jornada inaugural con la música de Luis Sanz con su concierto 'Notes a la ciutat'.

Respecto a las propuestas que se exhibirán en el Teatro Romano, arrancarán el 26 de julio con 'Somni', una coproducción del Institut Valencià de Cultura basado en 'El sueño de una noche de verano', de William Shakespeare, con dramaturgia de Núria Vizcarro y dirección de Juan Carrillo.

También se representarán piezas de destacados artistas de la escena nacional como 'Viejo amigo Cicerón', con Josep Maria Pou y dirigido por Mario Gas, (8 y 9 de agosto); y 'Divinas palabras', de Valle-Inclán, con María Adánez, dirigida por José Carlos Plaza (24 y 25 de agosto).

En el apartado internacional figuran el Ballet Nacional Sodre de Uruguay, dirigido por Igor Yebra, que lleva a Sagunt 'El Quijote del Plata' con coreografía de Blanca Li, el 6 de agosto, en una de las pocas paradas de su gira en el ámbito estatal; o el espectáculo 'Passion' de la compañía japonesa Yamato The Drummers of Japan (11 de agosto).

La música tendrá en esta ocasión un papel relevante. El 20 de agosto se presentará 'Mira si hem corregut terres', un proyecto de Carles Dénia y Spanish Brass que combina canciones tradicionales del folclore valenciano y temas contemporáneos de La Gossa Sorda, Raimon o Joan Manuel Serrat. Se ha programado también el grupo revelación Mastodonte, encabezado por el actor y cantante Asier Etxeandia, con su concierto 'Anatomía de un éxodo', para el 22 de agosto.

El 31 de agosto se llevará a cabo el estreno absoluto de la versión de la Compañía Flamenco Sinfónico Óscar de Manuel de la ópera 'Carmen', que será la encargada de cerrar la programación de Sagunt a Escena en el Teatro Romano.

OFF ROMÀ

En cuanto al Off Romà, acogerá 22 espectáculos --siete más que el año pasado-- en ocho espacios. El Centro Cultural Mario Monreal albergará una programación íntegramente de producción valenciana con propuestas como el estreno de una versión de títeres de 'Hamlet', de Bambalina Teatre Practicable, dirigida por Jaume Policarpo, el 7 de agosto; 'Lazarillo, el hambriento', de Teatro de la Resistencia, el 14 de agosto; 'SHHHH!', de La Intensa, el 21 de agosto; e 'Instruccions per a no tenir por de la pastora', de la compañía La Ravalera, el 28 de agosto.

Además, el Festival Internacional del Cante de las Minas llevará al Casino Viejo del Puerto de Sagunto algunos de los ganadores de la edición 2019, mientras que el circo tendrá su sede en el Centro Cívico del Puerto de Sagunto con las compañías Voluta Circo y Teatro nelle Foglie. Asimismo, en la subida al castillo de Sagunto se celebrará el Festival Ressona, que llenará de música las noches de la población.

Por último, la programación consolida 'Menuts a Escena', con actividades paralelas para los niños y niñas mientras sus padres y madres asisten a representaciones de la programación para adultos.

Luciano ha considerado que esta es "la mejor edición de la historia" del festival y ha agradecido el trabajo realizado por todas las personas que contribuyen a que sea una realidad. También la secretaria autonómica ha destacado la participación de los coorganizadores, patrocinadores y colaboradores del certamen.

AUMENTO DE PRESUPUESTO

Tamarit ha enfatizado el aumento del presupuesto en torno al 11%, hasta llegar a los 463.000 euros. La asignación de la Conselleria de Cultura ha subido 35.000 euros y la del Ayuntamiento 5.000, ha especificado la secretaria autonómica, que ha considerado que se partía de una cifra "ridícula" que ha mejorado tras la apuesta del gobierno del Botànic. En este punto, ha reivindicado la necesidad de que el Estado aumente su aportación para el festival valenciano, que ofrece calidad a unos precios "asequibles" que no se han subido en los últimos años.

Sobre esta cuestión, se ha preguntado sobre la posibilidad de crear un Patronato del Festival Sagunt a Escena en el que estuviera presente el Ministerio de Cultura, algo que Martínez Luciano ha considerado que "habría que estudiar" puesto que "ha facilitado la entrada de dinero" en otros certámenes de este tipo como los de Mérida o Almagro. "Habría que ponerse a la faena", ha apostillado.

Durante el acto, se ha planteado también el futuro uso de la antigua Nave de Talleres de Sagunt, que la Generalitat Valenciana compró a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 3,7 millones -- 3.018.723 euros en metálico y 774.000 euros mediante la entrega de una finca en Paterna--. "Ahora por fin ya es patrimonio de los valencianos", ha subrayado la secretaria autonómica.

Tanto Raquel Tamarit como Martínez Luciano han coincidido en resaltar que habrá que sentarse muy bien a repensar qué uso se le da, puesto que se trata "de un espacio complicado". "Podría ser un pozo sin fondo", ha advertido el director del festival.

Por su parte, el alcalde de la población, que ha subrayado el interés del Ayuntamiento por la recuperación de este recinto, ha recordado que aún "no tiene toda la licencia de actividad porque hay obras inacabadas". "Por lo tanto, primero hay que finalizar esa fase de obras y después estudiar los usos", un proceso en el que la corporación municipal "quiere ser escuchada". "Trabajaremos conjuntamente para darle el mejor uso", ha finalizado.