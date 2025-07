Agrupación afectados dana 'Tots a una veu' se reúne con Mazón y reclama coordinación para avanzar en la reconstrucción

Abordan los planes de emergencia, la elaboración de un código técnico de edificación y la necesidad de impulsar programas de formación

La agrupación de afectados por la dana del 29 de octubre 'Tots a una veu' se ha reunido en la tarde de este jueves con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para exigirle coordinación entre administraciones, así como que se "escuche a los técnicos" y que las actuaciones que estos planteen se lleven a cabo "pronto" porque el primer aniversario de la riada, ha avisado, está "relativamente cerca", y los trabajos de reparación van "despacio".

El encuentro, que no figuraba en la agenda pública del jefe del Consell, se ha alargado durante casi dos horas, y en el mismo también ha participado la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

Al finalizar la reunión, el portavoz de este colectivo, Fernando Catalán, ha indicado a los medios que desde el Consell les han explicado "aspectos de nuevos planes de emergencia y del nuevo Plan Endavant", entre otros asuntos. "Da esa sensación de que se están trabajando cosas por mejorar", ha valorado, al tiempo que ha indicado que el 'president' ha "tomado nota de muchas de las cuestiones". "Hemos visto una voluntad de ayuda, de colaboración y de reconstrucción. El qué se haga, pues lo iremos viendo", ha resumido.

Desde la agrupación han transmitido al jefe del Consell la necesidad de que las administraciones se coordinen, dado que en el proceso de reconstrucción, según ha señalado, "hay muchos aspectos que pueden depender de diferentes instituciones". "Pero por ser diferentes no dejen de coordinarse", ha pedido, y ha valorado que el 'president' es "consciente" de ello.

"Tenemos que coordinarnos porque al final está el interés común, que no vuelva a ocurrir, que no volvamos a tener este problema", ha reflexionado Catalán, que ha subrayado que si, "además, sabemos qué hacer en cada momento y las emergencias y la coordinación funcionan, no lo pasaremos de la misma forma que con esta dana". "Octubre lo tenemos relativamente cerca", ha advertido.

RECHAZA "ENTRAR EN DETALLES DE LO QUE HA PASADO"

Preguntado por la actuación del Consell el 29 de octubre, el responsable de la agrupación de afectados ha rechazado "entrar en detalles de lo que ha pasado" y ha incidido en que su voluntad es centrarse en "lo que queremos hacer". "Hemos insistido más en lo que se va a hacer, no tanto en lo que se hizo", ha resumido, y ha confirmado que entre las reivindicaciones que han puesto encima de la mesa a Mazón no está su dimisión como 'president' de la Generalitat.

Fernando Catalán, que ha precisado que la reunión mantenida este jueves la solicitaron "hace un tiempo", ha asegurado que desde 'Tots a una veu' no quieren "entrar en detalles de lo que ha pasado", en referencia a la gestión de la emergencia.

"Ha dado --el 'president'-- algunas explicaciones, evidentemente, pero le hemos insistido en cómo va la reconstrucción", ha explicado, por lo que ha rechazado "entrar en explicar algo que se está explicando incluso en el juzgado". "No hemos entrado tanto en esos aspectos porque hay otras asociaciones que están incidiendo más. Nosotros queremos la sensación de que nos vean como animadores y fiscalizadores del futuro", ha esgrimido.

Sobre las actuaciones que han abordado durante el encuentro, ha esgrimido que no puede "concretar mucho" porque desde la Generalitat les tienen que proporcionar documentación y porque el Plan Endavant "está pendiente de salir". No obstante, ha asegurado que las cuestiones que les han transmitido desde el Consell les parecen "interesantes", aunque ha mostrado cautela antes de ver "toda la letra, incluso la pequeña": "Una cosa es plantear lo que en principio se va a hacer y luego lo que se va a ir haciendo".

LOS AFECTADOS TIENEN "MIEDO"

Dicho esto, ha reconocido que los afectados por la dana tienen "cierto miedo" de que, si hay obras proyectadas a largo plazo, "qué pasará dentro de unos cuantos años cuando vuelva a caer una de estas". Por ello, ha insistido en que la coordinación "por parte de todas las personas, técnicos y políticos es imprescindible" y ha pedido: "Si alguien detecta que va a pasar algo en un momento determinado, que lo ponga sobre la mesa y trabajemos todos o que trabajen quienes les corresponde en esa situación".

Sobre las infraestructuras, Fernando Catalán ha especificado que han puesto encima de la mesa la canalización de barrancos como los de la Saleta y el Poyo. "Tampoco podemos entrar en el detalle, pero sí en cómo hacemos las cosas a partir de ahora", ha alegado.

En cualquier caso, ha señalado que son "los políticos" quienes "tienen que tener la voluntad de que se hagan las cosas y de dinamizar" la reconstrucción, pero "son los técnicos los que tienen que decir qué es lo adecuado en un momento determinado". Sobre todos estos asuntos, ha aseverado, el jefe del Consell ha "tomado nota", aunque él "tampoco está en el nivel técnico del detalle". "Al final, todo pueden ser ideas, pero luego hemos de ver qué se plasma y finalmente qué se hace", ha especificado.

"Lo material viene por la protección de la vida humana, no nos engañemos, es decir, el que entre agua en nuestras casas al final es un tema que lo limpiaremos y además el Consorcio --de Compensación de Seguros-- pagará, pero lo importante de las infraestructuras son las vidas", ha recalcado Catalán, que ha incidido también en la formación y en la información. "Vendrá una como esta dentro de 50 años, pero puede ser el año que viene, o puede ser en dos o tres", ha avisado.

Asimismo, durante el encuentro en el Palau han abordado "el tema de las alertas, las emergencias y de que podamos anticiparnos lo más posible a aquello que pueda ocurrir". Y preguntado por si les ha "sorprendido" que Carlos Mazón aceptara reunirse con su colectivo, ha reconocido que les "alegró" que les reciba el 'president' y ha indicado que también han pedido estar presentes en la comisión de investigación de la dana de Les Corts. "Si nos dejan estar, hablaremos", ha prometido, aunque ha admitido que no son "una asociación que esté registrada, sino una agrupación".

CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN

Posteriormente, desde Presidencia de la Generalitat han destacado que este encuentro se enmarca en los que el 'president' mantiene "con diferentes colectivos de víctimas y afectados" y han informado de que durante el mismo se ha abordado el funcionamiento de los planes de emergencia para trasladarlos a la población "de la mejor forma y más efectiva" y la necesidad de elaborar un código técnico de edificación con el fin de implantar una normativa antinundaciones con planes de evacuación verticales, entre otros aspectos.

Mientras, respecto a los planes de información y formación a la población sobre las alertas emitidas por Emergencias, desde la Generalitat se ha explicado que para conseguir "mayor difusión y conocimiento" se trabaja para mejorar la app, hacerla "más fácil y accesible", y en medidas "de concienciación, formación y conocimiento sobre qué significan y qué medidas implican" dichas alertas. También se estudia la implantación de nuevas herramientas de alerta temprana.

Y sobre el Plan de Actuación Municipal ante Riesgo de Inundaciones y el procedimiento para la activación de la prealerta en los mismos, se ha trasladado que la Generalitat colabora con los municipios en su elaboración y en la formación sobre la forma de actuar para que puedan implantarlos y activarlos, así como en campañas de información a la población sobre su funcionamiento.

De igual manera, y con el fin de "fomentar la cultura de la prevención", desde la Administración autonómica han informado de que está elaborando un plan de formación, concienciación y participación activa de la sociedad en materia de emergencias, orientado a la prevención, la autoprotección y el conocimiento de las alertas.