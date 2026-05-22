Aitana brilla como toda una 'superestrella' ante más de 16.000 personas en el Roig Arena

Aitana durante el concierto - ROIG ARENA

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Aitana ha actuado en el Roig Arena ante más de 16.000 personas en el primero de los dos conciertos que ofrecerá en el recinto valenciano, ambos con entradas agotadas, según ha informado la institución en un comunicado.

Desde horas antes del inicio del espectáculo este jueves, el entorno se transformó en un auténtico punto de encuentro para sus seguidores, con una marea de fans teñida de azul en referencia a 'Cuarto Azul', el álbum que da forma a esta nueva etapa y que remite a la habitación de su infancia.

Las estrellas completaron la estampa, convirtiéndose en un símbolo compartido que acompaña a 'Superestrella', el himno que define este momento y que ya forma parte del imaginario emocional de su fandom.

Aitana hizo anoche su aparición sobre el escenario recostada en la cama de ese Cuarto Azul que articula toda la narrativa del concierto. Al ritmo de '6 de febrero', el Roig Arena estalló en una noche pensada para ser recordada, en la que cada canción fue coreada con intensidad por un público que llevaba meses esperando este momento.

A lo largo del show, la artista recorrió los grandes éxitos que han marcado su trayectoria, desde 'Más' o 'Los Ángeles' hasta 'Mariposas' y 'Formentera', combinándolos con momentos más íntimos protagonizados por baladas como 'Vas a quedarte' o 'Cuando hables con él'. Tampoco faltó el juego con nuevas sonoridades, como el nuevo dancebreak de 'Miamor' con 'Toxic' de Britney Spears, que encendió al público.

La recta final se convirtió en una auténtica celebración colectiva: 'Las Babys' hizo vibrar al Roig Arena, que acabó completamente en pie, antes de dar paso a un desenlace cargado de emoción con 'La chica perfecta' --la canción que originalmente canta junto a Alaska-- y 'Conexión psíquica', con su original puesta en escena.

Una intensa y coreada 'Superestrella' puso el broche final del primer concierto de Aitana en Roig Arena, en el que volvió demostrar por qué es la gran princesa del pop en español. La cita se repetirá hoy, nuevamente ante más de 16.000 fans que volverán a cantar sus canciones favoritas al unísono.