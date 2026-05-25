Albal denuncia vandalismo contra el monumento homenaje a las víctimas de la dana 48 horas después de su inauguración

Imagen de las plantas arrancadas - AYUNTAMIENTO DE ALBAL

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albal (Valencia) ha denunciado públicamente los actos vandálicos cometidos contra el monumento homenaje a las víctimas y voluntarios de la dana a los dos días de su inauguración, que tuvo lugar el sábado 23 de mayo.

"Menos de 48 horas después de su inauguración, un total de 15 plantas sembradas por el Centre Verd alrededor de la escultura han sido arrancadas y abandonadas fuera de los tiestos", en lo que el consistorio considera "una clara muestra de mala fe y una absoluta falta de respeto hacia las víctimas y el pueblo de Albal", ha señalado el consistorio en un comunicado.

El monumento, obra de la escultora albalenca Ana Bonora, fue concebido como un "espacio de recuerdo y reconocimiento colectivo a las personas afectadas por la tragedia y a los cientos de voluntarios que colaboraron durante la emergencia".

La inauguración del monumento se celebró en un acto con música de cámara en directo a cargo de la Societat Joventut Musical d'Albal. Durante el acto, la autora explicó el simbolismo de la obra y señaló que la escultura está formada por una figura central "que simboliza al pueblo de Albal abrazando a otras figuras que representan a las víctimas, a los voluntarios, a los vecinos y a los cuerpos de seguridad del Estado, que se dejaron la piel para ayudarnos tras la barrancada".

Todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal han condenado estos hechos y han apelado al "respeto institucional y ciudadano hacia los espacios de memoria colectiva". El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ha condenado "rotundamente" estos hechos y ha apelado "a la unidad y al respeto institucional y social".

El primer edil ha añadido que "frente a quienes buscan crispación y división, debemos responder con respeto, convivencia y unión. Albal siempre estará del lado de la solidaridad y la memoria". La vicealcaldesa y portavoz de Avant Albal, María José Hernández, ha considerado que estos actos suponen "una falta de respeto a las víctimas que perdieron la vida" y evidencian "una falta de empatía hacia las personas que vinieron a quitar el barro de nuestras casas y calles".

Por su parte, la concejala de Cultura y Comercio y portavoz del grupo municipal Vox, Raquel García, ha calificado lo sucedido como "un acto profundamente lamentable y una falta de respeto hacia quienes sufrieron aquella tragedia y hacia las personas que ayudaron de manera desinteresada". García ha señalado que "atacar un símbolo así supone demostrar una preocupante falta de empatía y conciencia social" y ha subrayado que "el respeto debe ser un valor fundamental en cualquier sociedad".

La portavoz del grupo socialista, Lola Martínez, también ha lamentado los hechos y ha destacado que "este espacio representa el respeto, la memoria y la unión de todo un pueblo ante momentos muy difíciles". La edil ha apelado "al civismo y al cuidado colectivo de un lugar que pertenece emocionalmente a toda la ciudadanía".

Por parte de Compromís, el portavoz del grupo municipal, Raúl Esteban, ha lamentado que "es la segunda vez que un monumento que recuerda a las víctimas y afectados por la dana sufre daños en Albal en pocos meses". Esteban ha subrayado además que "no existen motivos que justifiquen dañar el recuerdo y la memoria de la mayor catástrofe que hemos vivido".

SEGUNDO ATAQUE

Este nuevo ataque se suma al ocurrido el pasado 15 de abril, cuando fue arrancada la placa conmemorativa instalada por un movimiento vecinal en la calle Luis Arnau, próxima a la ubicación del monumento. Entonces, vecinos y colectivos calificaron los hechos como "un ataque de naturaleza fascista contra la memoria colectiva" y reclamaron una investigación por parte del Ayuntamiento.

El consistorio no ha querido acusar directamente a ningún colectivo concreto y ha insistido en que "no se debe politizar este tipo de acciones". El Ayuntamiento ha confirmado que ambos sucesos forman ya parte de una investigación abierta y confía en que las cámaras de seguridad de las inmediaciones permitan identificar a las personas responsables de estos actos vandálicos.