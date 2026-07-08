Alboraia reparte más de 1.000 litros de horchata y reivindica que es "mucho más que una bebida"

Día de l'Orxata, en la Avinguda de l'Orxata, a 8 de julio de 2026, en Alboraia, Valencia. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Alboraia (Valencia) ha celebrado este miércoles el Dia de l'Orxata, uno de sus eventos "más tradicionales" durante el cual ha repartido más de 1.000 litros de horchata artesana con fartons y 3.000 vasos bajo el lema 'Tan nostra com sempre. Des de 1969'.

En esta edición, la localidad ha recordado que lleva desde esa fecha celebrando el Dia de l'Orxata, que este año alcanza su 57 edición. Multitud de personas han acompañado esta celebración y han participado en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Alboraia y el Club de Producto Alboraia Artesans de l'Orxata, donde el reparto de la horchata artesana y fartons se convierte en el gran punto de encuentro, una acción que mantiene vivo el espíritu "más popular y participativo de esta tradición".

La cita ha contado con la presencia de representantes institucionales como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat, José Manuel Camarero.

El alcalde, Miguel Chavarría, se ha mostrado satisfecho con la acogida de la celebración y ha reivindicado el papel que tiene la horchata como "motor económico y social del municipio".

"Esta celebración es un homenaje al Gremio de Horchateros y sus orígenes. La horchata es mucho más que una bebida: es una tradición, esfuerzo e historia", ha señalado el primer edil.

Además, el consistorio también ha ofrecido durante la jornada, a través de la Orxata Experience, una propuesta gratuita para vivir la tradición de la horchata en su origen, con experiencias abiertas al público para conocer todo el trabajo que hay detrás de cada vaso de horchata.

La experiencia que ha incluido rutas para visitar los campos de chufa y los centros de producción de la elaboración de la horchata, entre otras actividades.

Por su parte Daniel Tortajada, presidente del Gremio, ha recordado un año más la importancia de este colectivo para el municipio de Alboraia pues impulsa su actividad económica y genera empleo local. Así, ha puesto en valor tanto el trabajo de los horchateros como de los agricultores que se dedican a la producción.

La ministra Diana Morant ha remarcado que, aunque la horchata ha alcanzado un reconocimiento internacional, es "importante poner en valor que se trata de un producto artesano y muy saludable". "Cumple todo lo que necesitamos y en estos veranos tan calurosos una horchata fresquita es de los mejores remedios", ha asegurado.

"UN TURISMO QUE PROTEGE"

También el secretario autonómico de Turismo ha resaltado que la horchata de Alboraia "es mucho más que una bebida", porque detrás de este producto "hay personas, paisaje y huerta", así como una forma de entender el territorio desde la autenticidad, la proximidad y el respeto por las raíces. "Esto también es turismo, un turismo que protege nuestra oferta, dinamiza la economía y ayuda a preservar aquello que nos hace diferentes", ha enfatizado Camarero.

El evento ha empezando con una recepción a medios de comunicación y una mesa redonda presentada por el cocinero y divulgador culinario Lluís Penyafort, sobre el sector de la horchata artesana, donde se ha puesto en valor el impacto positivo que su producción tiene en el entorno y en Alboraia.

La jornada ha contado con actividades que van desde degustaciones hasta concursos, pasando por tours y talleres organizados por el ayuntamiento a través del Club de Producto Alboraya Artesanos de la Horchata. Por la noche, durante las fiestas del municipio, también se repartirá horchata artesana en el recinto ferial, para celebrar la bebida más tradicional de Alboraia.