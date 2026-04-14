El alcalde de Alcoi (Alicante) pierde la cuestión de confianza vinculada a los presupuestos

Plaza del Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcoi (Alicante), el socialista Toni Francés, ha perdido la cuestión de confianza vinculada al presupuesto municipal en un pleno extraordinario celebrado este martes. La propuesta ha contado con el respaldo de PSPV y Compromís, que gobiernan en minoría, y con el rechazo de la mayoría de la corporación, concretamente de PP, Vox y Guanyar.

De esta forma, la oposición tiene un mes para presentar, si lo considera, una moción de censura con un candidato alternativo a primer edil. Si finalizado este plazo no se impulsa o no prospera dicha moción, las cuentas municipales quedarán aprobadas automáticamente de forma definitiva, después de pasar por el plazo de exposición pública correspondiente, según detalla el Ayuntamiento.

El pleno rechazó el pasado jueves, con la mayoría que suman PP, Vox y Guanyar, el presupuesto de 76,9 millones de euros para 2026 planteado por el ejecutivo local de PSPV y Compromís. Ante este resultado, Francés convocó esa cuestión de confianza.

Tanto en esa sesión como en la de este martes, el futuro proyecto del polígono industrial Alcoi Sud ha sido el tema que ha centrado el debate entre las distintas formaciones que integran la corporación municipal.

En este sentido, el alcalde ha insistido en que se está estudiando si ese proyecto es o no "viable" y "sostenible" y ha abundado en que sin unos presupuestos no se pueden desarrollar las políticas municipales, ni tampoco hacer "inversiones" o "respaldar" a la industria.

Por parte de Compromís, el vicealcalde de la ciudad, Àlex Cerradelo, ha defendido su postura "responsable, de futuro y claramente de izquierdas" y ha lamentado que "Guanyar se haya alejado de la unidad progresista necesaria para hacer frente a PP y Vox".

En un comunicado, Cerradelo ha puesto en valor la "cultura del diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos". Un posicionamiento que, según la coalición, se traduce en "avances concretos en materia social, sostenibilidad y servicios públicos".

"Somos un gobierno de coalición y evidentemente hay diferencias entre Compromís y PSOE, pero las gestionamos en beneficio de la ciudadanía", ha señalado el vicealcalde, al tiempo que ha hecho hincapié en que ese proyecto industrial "no aparece" en el presupuesto y que "seguirá siendo así" mientras los valencianistas estén en el ejecutivo local.

Por ello, han sentenciado que "no es un proyecto viable" y que "todos" los informes "darán la razón" a la coalición: "Compromís hemos dicho siempre no a La Canal. Hemos dicho que no en Alcoi, en Ibi, en Xixona y donde haga falta. Somos los únicos que lo hemos hecho, con coherencia".

PP: "BLOQUEO DE CIUDAD"

Desde la oposición, el PP ha sostenido que su "prioridad" es "impulsar el empleo y desarrollar suelo industrial" en Alcoi Sur "que permita atraer inversiones y crear puestos de trabajo" para los vecinos.

"No queremos el bloqueo de la ciudad", han afirmado desde el grupo 'popular' en un comunicado, en el que consideran que "la situación actual se podría haber evitado si los presupuestos municipales se hubieran aprobado en tiempo y forma, y no a mediados de año".

El PP cree que "una gestión responsable exige planificación, previsión y diálogo", elementos que, bajo su punto de vista, "han faltado en este proceso". Así, su portavoz municipal, Carlos Pastor, ha dicho que "sin una posición clara" sobre Alcoi Sur "no" pueden dar su "apoyo" a las cuentas municipales.

Según Pastor, la ciudad "no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades por una mala planificación". "Necesitamos unos presupuestos útiles, que lleguen a tiempo y que apuesten de verdad por el empleo y el desarrollo industrial", ha agregado.

VOX: "AFERRARSE AL SILLÓN"

Desde el grupo municipal de Vox, consideran que el equipo de gobierno de PSPV y Compromís pretende "aferrarse al sillón" mediante un "mecanismo legal que solo busca imponer unas cuentas que los alcoyanos no respaldan". A su juicio, el ejecutivo local ha convertido Alcoi "en una ciudad estancada"

Sobre el proyecto de Alcoi Sud, han dicho que es "el mejor monumento a su incapacidad para atraer inversiones" y han lamentado que, "mientras los jóvenes se ven obligados a marcharse, el dinero público se malgasta" en "agendas ideológicas". Todo ello, han continuado, "mientras los baches y la falta de limpieza degradan el día a día de los vecinos".

Para esta formación, es "vergonzoso" que "las necesidades históricas de la ciudad sigan bloqueadas", porque, a su juicio, "los egos de la izquierda pesan más que el bienestar de los alcoyanos". "Ni entre ellos se entienden", ha zanjado.

GUANYAR: "CARAMBOLA LEGAL"

Por su parte, desde Guanyar han remitido un artículo de opinión a los medios de comunicación en el que señalan que Alcoi ha asistido este martes a un "nuevo capítulo de la política de gestos vacíos" y han incidido en que el alcalde ha vinculado su cargo a unos presupuestos "que el pleno ya había rechazado" y "buscando una carambola legal para imponer sus cuentas ante la incapacidad de sumar voluntades".

"Desde Guanyar Alcoi, queremos ser claros: ni nuestra confianza ni el futuro de nuestra ciudad están en venta", han aseverado, al tiempo que han calificado como "curioso", "por no decir cínico", que "se pretenda señalar" a sus ediles "como los responsables" de "una supuesta parálisis".

En ese artículo, Vicky Llàcer, miembro de Guanyar Alcoi, también apunta que la formación ha sido "el motor de los avances sociales" y afirma que no serán "el coche escoba de sus contradicciones en la defensa del medio natural". "La confianza se gana con coherencia, no con amenazas", ha concluido.