El alcalde de Aldaia exige a Catalá que no paralice el desvío del barranco de la Saleta al Plan Sur

Desde el consistorio de València defienden que es "necesario" aumentar la capacidad del Plan Sur si se quiere desviar más caudal

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Aldaia (Valencia), Guillermo Luján, ha "pedido, exigido y rogado" a la primera edil de València, María José Catalá, que no se paralice el desvío del barranco de la Saleta al Plan Sur.

Así, Luján ha expresado en declaraciones a los medios este viernes su "cabreo, indignación y shock" al conocer que el consistorio de València ve "temerario" desviar el barranco de la Saleta al Plan Sur.

"Creo que en este momento, después de lo que ha pasado, no se puede paralizar ese proyecto", ha incidido, al tiempo que ha apelado a Catalá a "por favor oír a los técnicos".

En este sentido, ha apuntado que "en muchos foros técnicos siempre se ha hablado de que esto es factible, que es posible y que ya está bien. Este proyecto se tiene que ejecutar porque si no pasará lo que ya ha pasado".

A su juicio, "es indignante y es momento de ya, por fin, no poner más trabas y ejecutar ese proyecto que se reivindica desde hace 40". "Que no se pare el proyecto. Se lo pido, se lo exijo, se lo ruego a la alcaldesa de València que no lo paralice", ha insistido.

El primer edil ha manifestado que "relatar lo que se ha sufrido y vivido es algo terrible". "Vimos ayer en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que nos explicaron las bondades, las ventajas de haber tenido el desvío del barranco. La minoración importante del caudal que minó los efectos en los municipios de Alaquàs, Aldaia y Xirivella", ha señalado.

"Por tanto, con esa visión clarísima de que el desvío del barranco de la Saleta es fundamental, ruego, insisto, le pido a València que no paralice el proyecto del desvío del barranco de la Saleta, por favor", ha incidido.

Respecto a la reconstrucción, ha destacado la ayuda del Gobierno de España de 40 millones de euros y ha detallado que ahora "se está gestionando la manera de administrarlos con la mayor diligencia".

"Estamos, a través del Ministerio y de la empresa pública Tragsa, analizando la cuestión para intentar que sea lo más rápido posible. Porque la ayuda es importante, pero hay que usar el mecanismo para que sea lo más rápido posible la recuperación. Es bueno que nos ayuden, pero que sea rápido y en eso estamos en estos momentos", ha resaltado.

"AUMENTAR SU CAPACIDAD"

Por su parte, desde el Ayuntamiento de València han defendido que "siempre se ha mantenido que tras el 29 de octubre hay que replantearse el Plan Sur en el caso de querer desviar más caudal a su cauce porque será necesario aumentar su capacidad".

"Tras la presentación de ayer de la CHJ de desviar algunos barrancos al Plan Sur, el Ayuntamiento de Valencia vuelve a plantear la necesidad de aumentar su capacidad, puesto que en las pasadas inundaciones ya estuvo al límite", han apuntado, al tiempo que han subrayado que el objetivo es "proteger a los vecinos".

Desde el consistorio han indicado que están a la espera de la documentación de la CHJ porque "ayer no entregó ningún documento" y han remarcado que las alegaciones "son un periodo legal para todo proceso de exposición pública y el Ayuntamiento las presentará si se ve en riesgo la viabilidad del Plan Sur, que protege no solo a la ciudad de València, sino también al área metropolitana".