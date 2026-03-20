El alcalde de Benidorm (PP) critica al PSPV por querer "rescatar" la tasa turística: "Es un nuevo impuesto"

Archivo - El alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), en una imagen de archivo - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez, quien además es presidente de la Diputación y del PP en esta provincia, ha criticado este viernes al PSPV porque, según ha afirmado, "pretende rescatar la tasa turística como una cortina de humo para tapar la infrafinanciación que sufren los municipios y eximir al Gobierno de Pedro Sánchez de su responsabilidad". Así, ha insistido en que este planteamiento "no es una tasa, es un nuevo impuesto".

"Se pretende implantar con un objetivo puramente recaudatorio, sin tener en cuenta que la realidad del turismo es muy diversa y que no todos los destinos funcionan igual. No es comparable el turismo urbano con el modelo de otros municipios turísticos como los de nuestra provincia", ha manifestado, a través de un comunicado, el primer edil de este municipio turístico.

Pérez ha abundado en que los usuarios de alojamientos turísticos "ya contribuyen" a través de impuestos como el IVA, "cuyo reparto, sin embargo, no revierte de manera justa en los municipios que soportan el esfuerzo de acoger millones de pernoctaciones al año".

El dirigente 'popular' ha insistido en que "el Gobierno central lleva desde 2023 con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados" y, de esta manera, "escamoteando" la financiación de los municipios. En este punto, ha dicho que los socialistas "prefieren desviar la atención antes que exigir al Estado una solución real y justa a esta situación" y ha subrayado que "el PSPV intenta que sean los ciudadanos y los turistas quienes paguen lo que el Gobierno de España no está resolviendo por pura incompetencia".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

El presidente del PP de la provincia de Alicante ha reiterado que la solución "pasa por abordar de manera decidida tanto la financiación autonómica como la financiación local". "Esa es la verdadera exigencia: garantizar recursos suficientes no solo para las grandes ciudades, sino también para los municipios medianos y pequeños que están viendo crecer su población sin que esa realidad se refleje en la financiación que reciben", ha señalado.

Asimismo, Pérez ha reclamado la reforma de la Ley de Haciendas Locales, en concreto de su artículo 125, relativo a los municipios turísticos: "Resulta incomprensible que, con la normativa actual, ninguno de los grandes destinos turísticos de la provincia de Alicante esté reconocido como tal, lo que evidencia una legislación desfasada que no responde a la realidad del territorio".

El también alcalde de Benidorm ha lamentado que "una vez más" el PSPV quiera "generar un debate en la sociedad poniendo al turismo en la diana, cuando es el sector que más aporta al PIB, con una recaudación que supera las mejores previsiones en medio de un enorme conflicto geopolítico".

Finalmente, ha advertido de que, "en un contexto de gran complejidad geopolítica y económica, resulta incomprensible que se plantee imponer un nuevo impuesto a una de las industrias que más aporta al PIB nacional". "Lo que hay que hacer es justo lo contrario: fortalecer al sector turístico y garantizar que el Estado financie adecuadamente a los municipios, especialmente a aquellos que son destinos turísticos", ha zanjado.