El alcalde de Nules anuncia que no será candidato a la reelección en las próximas elecciones

Archivo - David García, alcalde de Nules - AYUNTAMIENTO DE NULES - Archivo

CASTELLÓ 1 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El alcalde de Nules, David García, -Centrats en Nules (CEN)-, ha anunciado este lunes que no se presentará a las próximas elecciones municipales, por lo que no será candidato a la reelección. Según ha señalado en rueda de prensa, es una decisión "muy reflexionada" que tiene tomada desde hace meses y que ya había comunicado a sus familiares, amigos, compañeros de grupo municipal y diferentes órganos del partido y compañeros del equipo de gobierno.

"No creo ni nunca he creído en la política trampolín. Detras de esta decisión hay motivos de peso, y el primero es la coherencia personal, pues siempre he tratado de estar en consonacnia entre lo que pienso, digo y hago", ha expliado García, quien y ha añadido que siempre ha defendido la limitación de mandatos de los cargos públicos, ya que no ha creído nunca en la profesionalización de la política de forma eterna, sino que ésta debe ser una etapa en la vida. "Respeto que haya gente que lo haga, pero no lo comparto, y en la vida es importante predicar con el ejemplo", ha afirmado.

Al respecto, ha señalado que siempre ha tenido claro que habría un final, y por eso nunca abandonó su profesión -la docencia-.

Así mismo, ha manifestado que hay motivos personales en esta decisión "de mucho peso". "Han sido 11 años de sacrificio y entrega absoluta a la causa y es momento de iniciar otra etapa absolutamente incompatible con la forma que tengo de entender los proyectos, pues o se está al cien por cien o no se está", ha dicho.

David García ha destacado que al final de la legislatura iniciará una etapa en la que quiere centrarse en su vida personal, "en la que quiero ser padre y conformar mi familia, y en la que mis padres recuperen a su hijo, mi hermano recupere a su hermano, y mis amigos recuperen a su amigo".

MOTIVOS DE SALUD

Además, el alcalde ha alegado motivos de salud, pues -ha apuntado- el nivel de autoexigencia en estos años ha sido "elevado" y en dos momentos sus médicos le recomendaron que lo dejara, "pues el precio a pagar ha sido caro ya que he tenido dos sustos".

"La política ha llegado a un nivel preocupante, en el que no me apetece ser partícipe. Parece que todo vale, no son tiempos fáciles para los que creemos en otra forma de hacer política diferente, en políticas moderadas que sumen en positivo, y ya no tengo energías ni ánimos para seguir peleando en un espacio y en una forma de hacer política que no comparto", ha resaltado.

No obstante, García ha afirmado que su compromiso y apuesta por el proyecto de Centrats en Nules sigue "intacto". "No me presentaré como candidato, pero seguiré a disposición del proyecto en la parte orgánica y mi colaboración será plena. CEN volverá a ganar las elecciones, es un proyecto necesario para Nules, que tiene que trascender a las personas", ha asegurado.

El primer edil ha pedido a las personas que confían en él que lo sigan haciendo, pues considera que la decisión que ha adoptado es la mejor para "la superviviencia del propio proyecto político". "Ahora en CEN se tendrá que abrir el proceso para la elección de la candidatura a las elecciones de 2027 y trabajaré para que este proceso y esta transición sera ordenada, el proyecto siga cohesionado y volvamos a ganar las próximas elecciones", ha añadido.

"Siempre podré decir que lo hiee lo mejor posible y que trabajé por tratar de dejar un mundo mejor, y siempre llevaré la cara bien alta porque he tenido el honor de ser alcalde de mi pueblo con el cariño de la ciudadanía", ha concluido.