Alcaldes y víctimas de la dana piden ayuda para la "reconstrucción de las personas": "Necesitamos más recursos"

"No podemos olvidar ni cambiar versiones": las víctimas piden a políticos "unión" y "dejarse de tonterías"

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

No solo reconstrucción de infraestructuras sino, también, reconstrucción humana. Diferentes alcaldes y asociaciones de víctimas de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, que ha dejado 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia y miles de daños materiales, han pedido ayuda y "más recursos" para la atención psicológica de los afectados, que va en aumento.

Así lo han reclamado este martes en la Diputación de Valencia, mientras se celebraba la séptima sesión de la comisión de estudio de la dana que ha estado presidida por Vicent Mompó. Se trata de la primera comisión en la que se da voz a las víctimas, algo que han agradecido visiblemente emocionadas.

A la comisión estaban invitadas una veintena de asociaciones de víctimas pero han acudido menos de la mitad. Algunas de ellas han coincidido en reivindicar ayuda y "más recursos" para la atención psicológica a vecinos y familias afectadas.

A este requerimiento se han sumado, entre otros, el alcalde de Pedralba (Valencia), Andoni León, quien se ha dirigido en primer lugar a las víctimas para decirles que si no han sabido hacer más es porque no han podido. "Los alcaldes y concejales hemos sido víctimas de la dana porque no teníamos la información que tocaba. Lo digo en primera persona porque soy un alcalde que se quedó sin luz y sin cobertura y, junto a otros concejales y un policía, fuimos puerta por puerta avisando y gritando a los vecinos para que abandonaran sus casas u ocuparan las parte de arriba", ha narrado.

El primer edil ha afirmado que se está destinando mucho dinero para la reconstrucción pero ha pedido más recursos para la ayuda psicológica: "Lo material --ha añadido-- se reconstruirá sin ninguna duda pero tenemos que poner recursos para los ayuntamientos, para la atención psicológica a familias que han sufrido esta catástrofe".

En Pedralba, ha dicho, tienen un convenio con la Asociación de Psicólogos y hay alrededor de 30 personas que asisten semanalmente a terapias. "Necesitamos más recursos porque cada vez hay más personas que se acercan a la institución para superar la tragedia. No solo es necesario dinero para la reconstrucción material sino también para reconstruir el malestar y todo lo que está pasando a las familias de las víctimas". "Reconstrucción de las personas", se ha referido.

En esta línea, el alcalde de Alfafar (Valencia), Juan Ramón Adsuara, ha aludido a la "falta" de psicólogos para atender a las familias del municipio. "No damos a basto para cubrir todas las demnadas psicológicas de niños y de familias", ha advertido.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix, ha coincidido con las víctimas y alcaldes: "El dolor no desaparece con obras. También hay que reconstruir la vida, la dignidad y la confianza de las personas", ha señalado.

COORDINADOS Y FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Otros alcaldes, como la de la localidad valenciana de Benetusser, Eva Sanz, ha lanzado un mensaje de unidad y de coordinación: "Necesitamos ser capaces de asumir nuestras responsabilidades y de trabajar unidos, coordinados en una construcción que sea responsable con el cambio climático y participativa".

En esta línea, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha mostrado su deseo de acompañar a las víctimas e intentar, en la medida de lo posible, que esto no vuelva a suceder: "Aprendamos todo lo que podamos de la tragedia y hagámoslo lo antes posible", ha reclamado.

Por su parte, Juan Carlos, desde la asociación vecinal Ecos del Agua de Benetússer, ha aprovechado su turno de palabra para reclamar a los políticos que se "dejen de tonterías" y que se unan. "Hagamos el bien para nuestro pueblo. Las peleas, el 'tú más y yo más' no nos van a llevar a ningún sitio. Pedimos a los políticos que se unan y que luchen por los pueblos y por saber la verdad de lo que pasó. Déjense de tonterías y tiren de carro", ha solicitado.

Desde la Associació Víctimes de la DANA 29 de octubre de 2024 han reclamado no olvidar lo que pasó el 29 de octubre ni "cambiar las versiones de lo que pasó". "La alerta --ha dicho-- llegó tarde y mal, y esperamos que la comisión sirva para saber qué falló y para mejorar protocolos de emergencia".

Y ha agregado: "Carlos Mazón no estaba donde debía estar. Estaba de comida y su permanencia en el cargo es una falta de respeto a la memoria de las víctimas. 228 personas murieron por una gestión negligente que se convirtió en una tragedia humana", ha apostillado. Y ha pedido una auditoría independiente y exigente con la verdad de lo que falló el 29 de octubre. "¿Será la Diputación capaz de dejar de lado los intereses políticos y personales para saber lo que pasó? Es el momento de saberlo", ha aseverado Mariló Gradolí.

En esta línea, desde la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-0 han lamentado: "El día 29 sufrimos una dana pero también una negligente actuación de quiénes tenían que alertarnos y protegernos. Aprovechando que estamos aquí queremos saber los planes que tenéis con el cambio climático", han reclamado, al tiempo que se han sumado a las reivindicaciones de bomberos.

Por su parte, Christian Lesaec, presidente de la Asociación de vecinos y vecinas de de Horta Sud (Valencia), ha expuesto un estudio de un especialista que alerta de agentes patógenos en el barro y de la posibilidad de que en dos o tres años aparezcan enfermedades, alergias e infecciones. Por ello, ha pedido "ir por delante", conseguir tratamientos y medicamentos o pensar en campañas de vacunación.

LOS PORTAVOCES, CON LAS VÍCTIMAS

Tras el turno de víctimas y alcaldes, se han pronunciado en el pleno los portavoces políticos. El primero en hacerlo ha sido el de Vox, Sergio Pastor, quien ha pedido disculpas a las víctimas porque la Administración "falló" en la medida de sus posibilidades. "La Administración --ha añadido-- ha fallado no solo el día 29 y en temas posteriores, sino anteriormente. Hay que retener el agua, preparar la zona para recibir el agua. Si entramos en la amnesia del desastre, volverá a pasar", ha advertido.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha subrayado que el día de la dana "fallaron muchas cosas" pero, sobretodo, "la irresponsabilidad del 'president'", ha dicho. "Frente a la empatía hay un Gobierno que solo habla de reconstruir, que no piensa en reparar y que no tiene vergüenza en cambiar de opinión cada cinco minutos sobre los hechos del 29".

Carlos Fernández Bielsa, desde el PSPV, ha manifestado que van a acompañar a las víctimas en su lucha por la justicia y la dignidad. "Aquél día 29 las cosas debieron de hacerse de otra manera, con decisiones más rápidas, respuestas más inmediatas. No podemos proteger a quiénes no cumplieron su responsabilidad", ha opinado.

Por su parte, Vicent Mompó, presidente de la Diputación, ha afirmado: "Es justo y necesario decirlo, habrá errores, hoy en día lo sabemos todos, errores que se deben analizar, no para señalar culpables, eso pasará también, sino también para obtener conclusiones que sean útiles". A su juicio, "la autocrítica no es debilidad institucional, ni mucho menos, es responsabilidad pública, debe ser la responsabilidad de cualquier cargo".

Ha señalado que no pueden garantizar que una nueva dana vuelva a golpear a la Comunitat, pero lo que sí pueden decir es que, si ocurre, "nos encontrará con más experiencia, nos encontrará más coordinados y nos encontrará más preparados técnicamente", ha subrayado.

"Los valencianos y los valencianas esperan otra cosa de nosotros. Porque en una catástrofe de esta magnitud, lo que se necesita no son trincheras partidistas, sino lo que necesitamos es la unidad de todo el pueblo valenciano", ha apostillado Mompó.