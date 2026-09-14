Alcaldesa de Xirivella denuncia que el de Mislata dijo que le iba a dar un "tortazo" y él recalca que era "dialéctico"

Acto de la avenida de la Paz donde intervinieron los dos alcaldes - CARLOS FERNÁNDEZ BIELSA

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Xirivella (Valencia), la 'popular' Paqui Bartual, ha denunciado en redes sociales que el primer edil de Mislata, el socialista Carlos Fernández Bielsa, comentó en un acto organizado por vecinos de la Avenida la Paz, entre ambos municipios y en el que los dos participaron, que le iba a dar "un tortazo", aunque el dirigente del PSPV ha recalcado que se refirió a un "zasca político" o "tortazo dialéctico".

Así lo han señalado los dos primeros munícipes en sus respectivas cuentas en la red social X. Bartual ha relacionado este hecho con la reciente polémica en la que el presidente provincial del PP y de la Diputació de València, Vicent Mompó, llamó "lameculos" a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, quien le reprochó a su vez "machismo".

"Hace unos días Diana Morant decía que estas expresiones hacia una mujer en política no podían normalizarse. Espero la misma contundencia cuando quien dice 'ahora le voy a dar un tortazo' es el secretario general del PSPV de la provincia de Valencia. Mientras pedía colaboración entre Xirivella y Mislata, el alcalde de Mislata ha susurrado refiriéndose a mí: 'Ahora le voy a dar un tortazo', señala Bartual.

La alcaldesa se pregunta si Bielsa "habría dicho si delante hubiera tenido a un alcalde" y ha añadido: "Estas expresiones hacia una mujer en política no se pueden normalizar".

Sin embargo, Fernández Bielsa se ha mostrado, también públicamente en redes sociales, "muy sorprendido" con lo que califica de "intento de manipulación" de Bartual del acto público en la Avenida de la Paz de Mislata.

"Lo que debe hacer la alcaldesa de Xirivella es hablar y preocuparse de su municipio y no hablar del municipio de al lado. Tiene el entorno de la Avenida de la Paz de Xirivella abandonado y con una inseguridad creciente que perjudica a los vecinos de Mislata.

Y de paso cumplir, de una vez, con todas las promesas que lleva años haciendo a los vecinos y vecinas de la zona. Y colaborar de forma efectiva, no de palabra. Colaboración que actualmente es inexistente", expresa Bielsa.

En esta línea, explica que eso es lo que le trasladó públicamente "en un vino de honor en la avenida de la Paz de Mislata, delante de 300 personas, después de escuchar su intervención". "Fue, efectivamente, un 'zasca político', un 'tortazo dialéctico'", señala en el texto el alcalde de Mislata.

Fuentes de su entorno señalan que Bielsa hizo un comentario en un "susurro" a la persona que tenía al lado para señalar que iba a contestar dialécticamente a la intervención de Bartual y añaden que "le hubiera respondido igual a un alcalde hombre".