Aldaia instala las compuertas de protección para prevenir posibles inundaciones por el barranco de la Saleta

Aldaia (Valencia) instala las compuertas para prevenir posibles inundaciones por el barranco de la Saleta - AYUNTAMIENTO DE ALDAIA

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aldaia (Valencia) ha instalado este miércoles las compuertas de protección con el objetivo de reducir las posibles inundaciones a causa de la alerta naranja por lluvias y que el barranco de la Saleta desagüe a la zona periférica de la localidad, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

El consistorio, por su parte, ha detallado que ha suspendido las clases en todos los centros educativos desde las 15.00 horas y las actividades en todos los centros y espacios municipales, que se retomarán en función de las próximas actualizaciones.

La Comunitat Valenciana prevé para la tarde de este miércoles y la jornada de mañana jueves lluvias con acumulados de más de 120 litros por metro cuadrado en dos o tres horas, según la delegación en la Comunitat Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El organismo estatal advierte de que esta tarde y este jueves hasta la tarde se espera una situación "muy adversa", con lluvias y tormentas que pueden ser "muy fuertes", sin descartar que alcancen intensidad torrencial, con acumulados de más de 40-60 l/m2 en una hora y de más de 100-120 l/m2 en dos o tres horas.

Mientras, Quart de Poblet ha destacado que ha llevado a cabo durante los días anteriores la limpieza y revisión de los imbornales en los polígonos industriales, con la retirada de suciedad y residuos para favorecer la correcta evacuación del agua y "minimizar el riesgo de acumulaciones en caso de lluvias intensas".

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y CIERRE DE ZONAS

También Riba-roja de Túria ha suspendido las actividades municipales al aire libre, aunque mantiene las que se desarrollan en instalaciones cubiertas pero, en cualquier caso, aconseja a los clubes y entidades deportivas y sociales abstenerse de realizar sus actividades previstas para este miércoles.

Además, ha ordenado el cierre de parques y jardines públicos y del cementerio municipal, la prohibición del estacionamiento de vehículos en los barrancos y zonas inundables del término municipal hasta finalización del estado de alerta y ha pedido precaución a la población a la hora de realizar desplazamientos y seguir las recomendaciones y alertas de Emergencias.

Por su parte, Alaquàs ha suspendido la actividad lectiva y las actividades extraescolares en los centros educativos desde las 15.00 horas, así como toda actividad deportiva, tanto al aire libre como cubierta, desde la misma hora.

Asimismo, ha decretado el cierre y suspensión de la actividad en el centro social Benàger, Camino Viejo, el Castell de Alaquàs, Passatge Jove, bosque urbà, huertos urbanos, paelleros del parque del Dijous, pistas de barrio, polideportivos del Terç y del Bovalar, biblioteca, sala de estudio municipal, cementerio y zonas de esparcimiento canino.

También ha solicitado a la población que evite desplazamientos innecesarios tanto a pie como en vehículo y especialmente acercarse a parques, jardines, alamedas, zonas de esparcimiento canino y evitar atravesar pasos inferiores.

Igualmente, Albal ha rogado a la población extremar las precauciones, permanecer atentos a los canales oficiales y seguir una serie de instrucciones para evitar riesgos, como evitar transitar cerca de barrancos o ríos y hacer caso a las señales en túneles y zonas inundables.

Al margen de ello, ha suspendido todas las actividades programadas al exterior en instalaciones deportivas municipales, en los centros de mayores y en los centros municipales, además de las actividades extraescolares de centros escolares tras finalizar el comedor, y ha procedido al cierre de los pasos inundables por barrancos ante las posibles crecidas, los accesos a los barrancos de todo el término municipal, el cementerio municipal, el polideportivo la Balaguera, parques y jardines, el replà de Santa Ana y el Bosque Mediterráneo.