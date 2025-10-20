Alejandro Amenábar, María Valverde o Asier Etxeandia desfilarán por la alfombra roja de la 40 Mostra de València

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alfombra roja de la 40 edición de la Mostra de València, organizada por el Palau de la Música, se desplegará el próximo jueves en el Teatre Principal para la gala de apertura, en la que se entregará la Palmera de Honor a la productora Sol Carnicero. Alejandro Amenábar, María Valverde, Asier Etxeandia, Manuel Gómez Pereira, Chema García Ibarra o Marina Salas son algunos de los artistas que desfilarán por la alfombra roja durante la programación del certamen.

Tras la ceremonia de apertura se proyectará, fuera de concurso, la comedia dramática 'La cena'. Han confirmado su presencia su director, Manuel Gómez Pereira; dos de sus protagonistas, Asier Etxeandia y Elvira Mínguez, y buena parte de su reparto valenciano, conformado entre otros por Óscar Lasarte, Ferran Gadea, Toni Agustí, Glòria March y Carlos Serrano, avanzan los organizadores de la Mostra.

El viernes 24 se proyectará en exclusiva el primer capítulo de la segunda temporada de 'La ruta'. La exitosa serie de Atresplayer, que recreó la turbulenta vida nocturna de València en los años 80 y 90, regresa esta nueva temporada, que funciona a la vez como secuela y precuela de la primera. En el festival estará el valenciano Borja Soler, el productor Nacho Lavilla y dos de sus protagonistas: Marina Salas y Carla Díaz.

El sábado 25, la nueva sección Xaloc estrenará la producción valenciana 'Balearic' tras su paso por el festival de Sitges. Se trata de una película de verano sobre las brechas intergeneracionales, la desigualdad de clases y las barreras que se crean para que un ecosistema así perdure. Han confirmado su presencia el director Ion de Sosa y uno de sus guionistas: el cineasta Chema García Ibarra.

El mismo día, Javier Mariscal y la cineasta Laura Grande presentarán 'Mariscal. La alegría de vivir' en la Sección Oficial de la Mostra de València.

Ya el lunes 27, Xaloc estrenará 'Nena', el segundo largometraje del director valenciano Gabi Ochoa, protagonizado por María Almudéver, Paz García, Jacob Llopis y Lluna Aldasoro. Se trata de una comedia dramática que explora temas como la libertad femenina, la homosexualidad y la cuestión del divorcio en la España de finales de los años 80, una época en la que el divorcio acababa de legalizarse.

CLASE MAGISTRAL DE AMENÁBAR

El 1 de noviembre, Alejandro Amenábar cerrará el XI Congreso Internacional de Música de Cine con una clase magistral en el Palau de la Música de la mano de EDAV y con la colaboración de DAMA. El productor Fernando Bovaira (Palmera de Honor 2025) mantendrá un encuentro con el público guiado por el periodista Juan Sanguino en La Filmoteca.

Por su parte, la actriz María Valverde presentará el 1 de noviembre la proyección especial de su primera película como directora, 'El canto de las manos', en el Palau de la Música, seguida de un coloquio con el público. En ella explora la sordera a través de la música, siguiendo a Jennifer, Gabriel y José, tres músicos sordos de Venezuela, mientras afrontan el reto de llevar a escena, por primera vez en lengua de señas, 'Fidelio' de Beethoven, bajo la batuta de Gustavo Dudamel.

VALÈNCIA FILM AFERS

Dentro de la programación de la Mostra, el edificio Veles e Vents albergará el foro de coproducción València Film Afers, que será el punto de encuentro entre la industria valenciana y los productores, distribuidores y agentes de ventas mediterráneos invitados. Se han presentado el doble de trabajos que en 2024 y los seleccionados buscarán coproductores del entorno mediterráneo para reforzar sus proyectos.

Estos son los proyectos seleccionados: 'Edition 96', de Ahmad Naboulsi (Líbano, Francia); 'Sentimentos familiares', de Mónica Lima (Portugal); 'I Am Afraid to Meet You Someday', de Akhaf Youm Aablak de Khaled Mansour (Egipto); 'On the Bicycle', de Amal Ramsis (Egipto/España); 'Reclaiming Time', de Fuad Hindieh (Palestina); 'Removal', de Darko *tante (Eslovenia); 'The Dream Betrayed Me', de Mohammad Shaikhow (Siria, Francia, Alemania); 'Los durmientes', de Dídac Gimeno (España);'To Whom It Concerns', de Elie Kamel (Líbano); 'Ultra todo', de Marina Maeso y Casandra Macías Gago (España).

Y los profesionales internacionales invitados son la agente de ventas internacional Jeanne Deny, de Mad World; el italiano Luigi Chimienti, cofundador de la productora Dispàrte; la productora danesa Rikke Tambo Andersen; el programador libanés Chadi Zeneddine; el productor alemán Arto Sebastian; la productora egipcia Vicky Miha; el productor francés Vincent Quénault; la productora serbia Andrijana Sofranic; el agente de ventas francés Tanguy Renaud.