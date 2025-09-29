La alerta roja deja empresas paradas, con teletrabajo o retrasos de apertura a la tarde en función de su evolución

Una mujer y sus dos perros observan el barranco de La Saleta tras su desbordamiento, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

UGT PV realiza un balance positivo de la actuación general de empresas industriales, pero denuncia algunas incidencias

VALENCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las empresas valencianas han aplicado distintas medidas ante la alerta roja por lluvias, en función del sector de actividad y la ubicación de sus instalaciones. Las empresas con posibilidad de teletrabajo han optado por esta modalidad y "otras muchas" han optado por evitar los turnos de mañana y en función de la evolución decidir si abren por la tarde, según han explicado fuentes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

En el sector químico, la mayoría de las empresas de las zonas más afectadas están paradas o con servicios mínimos, ha detallado la CEV. En el caso del metal, se ha retrasado aperturas para ver cómo evoluciona la situación.

La patronal ha explicado que las empresas del sector del plástico "están al 50%", mientras que para la industria cerámica de Castellón la situación durante la mañana es de normalidad.

"BASTANTE CONSCIENTES" DEL PELIGRO

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el secretario de acción sindical de Industria, Construcción y Agro de UGT PV, Paco Ballester, ha valorado que, con carácter general, las empresas han sido bastante conscientes de la situación, han aprendido de lo que pasó la otra vez" y ha sensación es "bastante positiva en este aspecto", "se ha respetado el no acudir al trabajo, incluso se han suspendido turnos".

Ballester ha relatado que "la tarde del domingo fue bastante larga y movida" y ha echado en falta que la Generalitat sacase alguna orden como la de limitar la movilidad, aunque cree que las empresas "han sido bastante conscientes de la situación". Así, se han cancelado turnos de noche en muchas industrias.

No obstante, UGT PV sí ha tenido conocimiento de algunas incidencias, por ejemplo en el sector agrícola, donde hay "alguna empresa" que ha mostrado intención de descontar salarios a trabajadores fijos discontinuos por no acudir a trabajar.

Ballester ha criticado el caso de dos empresas del sector cárnico que han establecido un turno especial pagando horas extraordinarias voluntarias para que la gente fuera a trabajar. "Eso no es correcto. Lo que tenía que haber hecho la empresa era cancelar turno y luego ya ver más adelante cómo proceder", ha añadido.

En el caso de otras empresas que tienen procesos continuos que no pueden parar, "han procedido correctamente", por ejemplo con reuniones en la noche para analizar cómo garantizar el funcionamiento de las instalaciones, utilizando solo personal esencial y estableciendo para ellos teletrabajo.

Otras empresas, según el responsable sindical, están esperando a la tarde para abrir en función de la evolución de la alerta meteorológica.

Desde UGT PV han pedido a los trabajadores que estén pendientes de las comunicaciones de los organismos oficiales y han insistido en que, "si hay una alerta roja y se entiende que hay riesgo para la integridad de las personas, se tienen que quedar en sus casas y limitar totalmente al máximo la movilidad".

"Que estén tranquilos porque el Real Decreto protege el no asistir al trabajo y tendrían el permiso retribuido correspondiente", ha indicado Ballester, que ha alertado sobre algún caso de empresas que emiten comunicados "insinuando" a la plantilla que no lo cobrarán si no acuden.