Las lluvias provocan retrasos en dos trenes AVE y de larga distancia con origen Castellón y Valencia

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las lluvias han provocado retrasos en dos trenes AVE y de larga distancia con origen Castellón y destino Madrid y con origen Valencia y destino Barcelona, según ha informado Renfe.
En concreto, el AVE con origen Castellón y destino Madrid de las 6.02 horas ha salido con 62 minutos de retraso, mientras que el Euromed con origen Valencia y destino Barcelona de las 6.30 horas ha salido 33 minutos tarde.
Por su parte, el resto de la circulación ferroviaria se presta con normalidad. El servicio de Cercanías en el Núcleo de Valencia se ha iniciado a su hora en las líneas C1 València-Gandia, C2 València-Moixent y C3 València hasta Aldaia.
En cuanto a la línea C6 Valencia-Castelló, el servicio se ha iniciado a las 7 horas tras el reconocimiento de la infraestructura debido a las lluvias caídas durante la noche.