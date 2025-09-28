Alerta roja por lluvias este lunes en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia

Archivo - Una persona en bicicleta bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este lunes la alerta roja por lluvias en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.

Así lo ha informado en una actualización de los avisos por lluvias y tormentas, en el que también ha establecido el nivel naranja en el interior y litoral sur de Castellón, interior de Valencia e interior y litoral norte de Alicante, y el nivel amarillo en el litoral sur de Alicante.

Asimismo, Emergencias ha activado el aviso amarillo por tormentas en las tres provincias.