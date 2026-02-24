Alicante celebra los diez años de 'Cultura en barrios' con 75 actividades por toda la ciudad hasta junio

Presentación de 'Cultura en barrios' - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Cultura en barrios' cumple diez años con 75 actividades repartidas por toda la ciudad de Alicante, en las que participarán unos 200 artistas. La programación incluye artes escénicas, música, cine, títeres, narración oral, magia y danza en centros sociales, bibliotecas, el Centro Municipal de las Artes, el Museo de Aguas de Alicante y la Concha de la Explanada.

La iniciativa arranca este viernes y se desarrollará hasta finales de junio, con entrada gratuita por invitación a través de la plataforma Eventbrite, y la novedad de este año es la actuación de dos grupos jóvenes emergentes en la Concha, en una iniciativa de InteractUA que se celebrará el 6 de junio, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La programación se ha presentado este martes en el Museo de Aguas de Alicante. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado que "este programa se define por ser descentralizado, inclusivo y participativo con el objetivo de acercar la cultura a todos los ciudadanos".

Además, ha destacado la "colaboración entre instituciones, ya que este programa es posible gracias al trabajo de la Concejalía de Cultura, la de Bienestar Social, Aguas de Alicante, la Universidad de Alicante (UA), la Diputación Provincial y Casa Mediterráneo".

"Desde Aguas de Alicante, entendemos que la colaboración es una actitud esencial a todos los niveles y, por ello, la inclusión desde hace diez años de la programación del Museo de Aguas de Alicante dentro de la iniciativa 'Cultura en barrios' consigue amplificar su llegada a toda la ciudadanía", ha afirmado el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez.

Por su parte, la directora del Servicio de Cultura de la UA, Pilar Fabregat, ha explicado que "una de las misiones de la universidad es proyectar en la sociedad toda la actividad que genera" y ha aseverado que 'Cultura en barrios' permite hacerlo "con esta colaboración".

En concreto, ha continuado, la UA participa en 'Cultura en barrios' con cuatro actividades: la actuación del cuarteto de cuerda de la Orquesta Filarmónica de la institución académica el 6 de marzo en el Centro Municipal de las Artes; la obra de teatro 'La odisea según Penélope' el 13 de marzo en el centro social Isla de Cuba del Aula de Teatro de la UA; un coloquio de cine del Aula de Cine de la UA sobre José Luis García Berlanga y, por último, el concierto de bandas emergentes en la Concha de la Explanada.

Al igual que en años anteriores la programación se divide en secciones específicas, como son 'Menutsbarris', 'Escena d'ací', 'Anem a la biblio', 'Visualbarris' y 'Sentimbarris'. Toda la programación se puede consultar en la web de 'Cultura en barrios'.