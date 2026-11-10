Alicante encenderá las luces navideñas el 20 de noviembre en un acto sin "discursos políticos"

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha anunciado que el encendido de luces navideñas de la ciudad se celebrará el viernes 20 de noviembre a las 19.00 horas, en un acto que se desarrollará "respetando" la ley electoral y sin "discursos políticos".

Así lo ha asegurado la también portavoz municipal durante la rueda de prensa ofrecida este martes después de la junta de gobierno local. En su comparecencia, ha concretado que la inauguración del alumbrado se realizará en el árbol que habrá instalado en la avenida de la Constitución.

Preguntada por cómo se desarrollará el acto, que coincidirá con el periodo de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, Cutanda ha insistido en que no habrá "discursos políticos" y en que se celebrará "respetando" la ley electoral.

Sobre que el hecho de que coincida la inauguración de luces con el pregón de la Navidad de los belenistas de Alicante, la edil ha aseverado que la ciudad es "bastante grande" y tiene "muchos colectivos" a los que atender y que el Ayuntamiento entiende que la fecha y hora fijada por esa entidad para ese acto es buena para sus asociados.

Respecto a la iluminación, Cutanda ha resaltado que el consistorio ha hablado con los comerciantes para poner una fecha que "consiga el objetivo" de "fomentar el comercio local", y ha apuntado que en las zonas comerciales es donde más luces se han instalado con ese propósito.

'UNA NAVIDAD A LA ALTURA DE LA IMAGINACIÓN'

El encendido del alumbrado extraordinario es el primero de los actos que conforman el programa 'Una Navidad a la altura de la imaginación' y que se publicita mediante una imagen en la que se reproduce el Belén Gigante en la Explanada de España con un fondo en el que se aprecia el Benacantil.

Cutanda ha avanzado que la próxima semana se desvelarán los detalles de las actividades programadas para estas fechas. "El martes que viene daremos toda la información del programa de Navidad", ha explicado durante la rueda de prensa.

CASA DE SAN NICOLÁS

También sobre Navidad, el Ayuntamiento ha detallado en un comunicado que la Concejalía de Fiestas ha adjudicado la contratación de la Casa de San Nicolás a José Luis Sánchez para los próximos cinco años con un presupuesto de 18.029 euros, incluyendo el IVA. Abrirá del 27 de noviembre al 24 de diciembre y estará en la plaza Séneca.

Una de las principales novedades de este contrato es la supresión del sistema de cita previa que se había implementado a raíz de la pandemia de la covid-19. Cutanda ha afirmado que se han quitado estas reservas porque detectaron que muchas de las personas que cerraban esa cita luego no acudían.

Sin embargo, la cita previa se habilitará únicamente para los colegios y los colectivos sociales con un horario que va de las 11.00 a las 13.00 horas en los días 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre.

La Casa de San Nicolás abrirá sus puertas el 27 de noviembre en la plaza Séneca y cerrará el 24 de diciembre a las 14.30 horas. Quienes primero la visitarán serán los niños del Aula Hospitalaria de Oncología del Hospital Doctor Balmis. Ese misma tarde, de 18.00 a 21.00 horas, podrán visitarla los primeros niños que acudan allí.

Los horarios matinales van de 10.00 a 14.30 horas. Los vespertinos están distribuidos en tres franjas horarias. En concreto, los días 28 y 29 de noviembre y el 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre, de 16.00 a 21.00.

Asimismo, el 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre, estará abierta de 16.00 a 21.30; y los días 30 de noviembre, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre, de 17.00 a 21.00. En total, el servicio para visitar la Casa de San Nicolás este año se ofrecerá durante 205 horas.

Desde el Ayuntamiento han concretado que el servicio se ha contratado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, después de que el concurso convocado quedara desierto al resultar descartado el único licitador que había presentado una oferta válida.

Ese procedimiento ha supuesto invitar a tres empresas y, finalmente, ha sido resultado adjudicataria la empresa de José Luis Sánchez, que es la que había explotado este servicio en los últimos años.