Toni Pérez, Torraor d'Honor 2026 en la Feria de Embutido y Producto Tradicional de la Vall de Pop

ALICANTE, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha asistido este domingo en la localidad de Llíber a la XIV Feria de Embutido y Producto Tradicional de la Vall de Pop-Marina Alta, donde ha sido nombrado Torraor d'Honor 2026.

El máximo responsable de la corporación provincial se ha mostrado "muy honrado y agradecido" por este reconocimiento y ha destacado "la excelente calidad de la gastronomía de esta comarca, con productos cargados de tradición, sabor y sentimiento que reflejan la esencia e identidad de nuestra tierra".

"Recibo este delantal con muchísima ilusión y cariño, asumiendo el compromiso de seguir trabajando en la promoción y difusión de los encantos culturales, gastronómicos y turísticos de la Vall de Pop", ha añadido Toni Pérez.

La Diputación de Alicante colabora anualmente a través del Patronato Costa Blanca en este evento, que engloba a los municipios de Castell de Castells, Benigembla, Murla, Parcent, Alcalalí, Xaló, Llíber y Senija y que destaca especialmente por su buen ambiente y su gran afluencia de público.

La jornada, que además de exposición y degustación de productos típicos como embutido, vino o coques incluye una figatellà mundial, actuaciones musicales y actividades para los más pequeños de la casa, ha contado también con la presencia del alcalde de Llíber, José Juan Reus, del diputado provincial Arturo Poquet, así como de otros alcaldes y concejales de la Marina Alta.