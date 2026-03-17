Alice Kellen vive un 2026 "clave" con nueva novela y dos adaptaciones al cine y televisión

Alice Kellen - REMITIDA EDITORIAL PLANETA

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora valenciana Alice Kellen vivirá este 2026 "un año clave", ya que publicará nueva novela, 'El club del olvido', y verá cómo se expande su universo literario al cine y la televisión.

El primer "gran hito", según señala la editorial Planeta, llegará el próximo 8 de abril con la publicación de 'El Club del Olvido'. Se trata de una historia coral sobre amistad, heridas invisibles y segundas oportunidades que marca el inicio de una nueva etapa en su universo literario, avanzan.

Ambientada en un local nocturno que funciona como refugio emocional, la novela sigue a Samuel, Abel, Max y Tristán, cuatro amigos que deciden abrir un bar --El Club del Olvido-- sin imaginar que la llegada de Dalia cambiará para siempre sus vidas.

Pero este será también el año en que las historias de Alice Kellen saltarán definitivamente a la pantalla. El 5 de junio llegará a los cines la adaptación de 'Todo lo que nunca fuimos', protagonizada por Maxi Iglesias y Margarida Corceiro.

Poco después, en julio, llegará también a la televisión con la adaptación de 'El mapa de los anhelos', de la mano de Netflix. Coincidiendo con estas fechas, Planeta lanzará ediciones especiales de los títulos que han sido adaptados al cine y a la televisión.

Alice Kellen (Silvia Hervás) nació en València en 1989. Es una enamorada de los gatos, el arte y las visitas interminables a librerías. Además, le encanta vivir entre los personajes y las emociones que plasma en el papel. Ha publicado dieciséis novelas, entre ellas 'Nosotros en la luna', 'El mapa de los anhelos', 'La teoría de los archipiélagos', 'Donde todo brilla', 'Quedará el amor' y 'Sigue lloviendo'.