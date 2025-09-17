Alice Wonder y Juan José Millás, entre las propuestas del IAC para este otoño

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) ha programado para este otoño una treintena de actividades en distintos municipios de la provincia de Alicante, con las que prevé traer a "destacadas figuras" del mundo cultural, como la artista Alice Wonder y el escritor Juan José Millás.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado este miércoles las propuestas y ha recordado que "la institución cumple de nuevo sus objetivos y se reafirma en su compromiso por hacer llegar la cultura a toda la provincia con un programa que, además, apuesta por la calidad de sus invitados, buscando la originalidad y, sobre todo, llegando a públicos dispares y de diferentes generaciones".

En este sentido, la directora del IAC, Cristina Martínez, ha añadido que el calendario contará con "primeras figuras" del panorama literario, artístico y musical del país. "También hacemos un guiño al arte urbano con un nuevo ciclo que se desarrollará en tres localidades de la provincia, contamos con pensadores de la categoría de Francisco Jarauta y Rafael Argullol o con historiadores como Ana Molpeceres", ha señalado.

De la mano del departamento de Humanidades, el ciclo 'Con todas las letras' convocará entre octubre y noviembre a autores como Jordi Sierra i Fabra (24 octubre), Juan José Millás (29 octubre) o Sergio del Molino (12 noviembre), algunos "por primera vez" en Alicante, que compartirán sus experiencias desde la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial.

Además, el promotor musical Carlos Galán, fundador de Subterfuge Records, una de las discográficas independientes "más relevantes de España", ofrecerá una charla este jueves en la Casa Bardin y el viernes grabará desde allí su pódcast con El niño de Elche como invitado especial. Otra apuesta musical es el nuevo ciclo 'Contar y cantar', que arrancará con dos encuentros con los artistas Alice Wonder (2 octubre) y Nach (14 noviembre).

FILOSOFÍA, POESÍA Y ARTE URBANO

El IAC también pretende conmemorar el 125 aniversario del nacimiento de Thomas Mann con "tres grandes filósofos" como son Rafael Argullol (7 de octubre), Diego Sánchez Meca (23 de octubre) y Francisco Jarauta (13 de noviembre). Por otra parte, el ciclo 'Versos vs versos' traerá, ahora en septiembre, a los poetas Alain Arias-Misson e Ignacio Gómez de Liaño, y, en noviembre, a Manuel Vilas y Olivia Martínez.

Durante los próximos meses, los más pequeños cobran protagonismo con el nuevo ciclo 'Espaci de jocs', una propuesta para recuperar los juegos tradicionales que se inauguró en San Isidro y continuará en octubre en Murla. En esta misma línea, se desarrollarán sesiones en distintos puntos de la provincia de otros ciclos como 'Muixerangas', 'Esto es otra historia', 'Tastant territori' o 'ADN Fester', entre otros.

También se han programado encuentros de arte urbano, con artistas grafiteros, un taller artístico con el artista y catedrático de la Universidad de Granada (UGR) Isidro López-Aparicio y exposiciones enmarcadas en 'Arte en la Casa Bardin', así como distintas sesiones de 'Km Cultural', 'Cultura y videojuegos' y los clubes de cine, clásica o pop, entre otros.

Respecto al departamento de Publicaciones, el IAC ha explicado en un comunicado que el 30 de septiembre se inaugurará el ciclo 'Fotohistoria', que recuperará sagas de fotógrafos históricos con el fondo documental de René Bardin para empezar.

PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE

El mes de septiembre llega a su ecuador con Pepe Viyuela, que estará este miércoles en la Casa Bardin en el marco del festival internacional de Teatro Clásico de Alicante para hablar de 'El pícaro perdido'.

Tras las veladas con Carlos Galán (18 y 19 septiembre), el sábado 20 tendrán lugar, por un lado, la visita al Auditorio de Castalla con el arquitecto Javier Gironella y, por otro, la Muixeraganda Valls del Vinalopó en Petrer. La semana concluirá el domingo con 'La provincia del tesoro' y un recorrido por el Jardín de Penàguila.

Las actividades de este mes continuarán el miércoles 24 con la visita a la Fábrica Carmencita de la mano del ciclo 'Tastant territori', un recorrido por el Tossal de Manises (26 septiembre) y una excursión al Castillo de Castalla (28 septiembre).

Asimismo, un homenaje al artista Xavier Soler, por los 30 años de su fallecimiento, cerrará el programa de este mes el día 30 de la mano de Pilar Escanero de Miguel.