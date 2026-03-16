Almeida, sobre si habrá otra 'mascletà' en Madrid: "Ahora lo que nos toca es venir a València todos los años"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (d), y el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida (i), tras la firma del protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos, a 16 de marzo de 2026, en Valéncia, Comunidad Valenciana (Españ - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado, al ser preguntado sobre si se celebrará otra 'mascletà' en Madrid como la disparada el 18 de febrero de 2024, en el Puente de Rey de la capital, que ahora lo que les "toca" a los madrileños es "venir a València" a disfrutar de estos espectáculos pirotécnicos "todos los años" durante la celebración de las Fallas.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes junto con la alcaldesa de València, María José Catalá, en el Ayuntamiento de la capital valenciana tras la firma del protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos y antes de presenciar la décimosexta 'mascletà' de las Fallas 2026.

Sobre aquel disparo de febrero de 2024, que reunió a miles de personas llegadas de diferentes puntos de España en el entorno de Madrid Río, ha indicado que los madrileños entonces "merecíamos poder disfrutar de una 'mascletà', poder disfrutar de un espectáculo tan impresionante".

Pero ahora, dos años después, ha expresado: "Le digo ahora a los madrileños: lo tuvisteis en Madrid, ahora hay que venir a València. Ahora lo que hay que hacer es venir a València todos los años a disfrutar de la mascletà".

En este sentido, ha valorado que los valencianos en aquel momento "tuvieron la generosidad de venir a la ciudad y de compartirlo con todos los madrileños", por lo que ahora a estos "lo que nos toca es venir a València". "Y como soy el alcalde, doy ejemplo y vengo todos los años", ha apuntado.

Previamente a la firma del protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos, María José Catalá y José Luis Martínez Almeida han visitado la falla Teléfonica, a escasos metros de la plaza del Ayuntamiento, y también han saludado a pie de plaza a los pirotécnicos encargados del disparo de este lunes, Pirotecnia Tamarit.