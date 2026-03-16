Almeida ve al PP como el único capaz de "aglutinar mayorías" y acusa al PSOE de haber "abandonado la centralidad"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, tras la firma del protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos, a 16 de marzo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha considerado que el resultado de Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones de este domingo en Castilla y León acredita que el PP es el único partido capaz de "aglutinar mayorías sociales", al tiempo que ha acusado al PSOE de haber "abandonado la centralidad".

De este modo se ha pronunciado, en declaraciones a los medios junto con la alcaldesa de València, María José Catalá, en el Ayuntamiento de la capital valenciana tras la firma del protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos y antes de presenciar la décimosexta 'mascletà' de las Fallas 2026.

El PP ganó las elecciones de este 15 de marzo en Castilla y León, en votos y en escaños: ha pasado de 31 a 33 en un Parlamento que estará conformado por 82 parlamentarios, uno más que el anterior.

Almeida ha asegurado que el de Mañueco ha sido "un buen resultado para España" porque "ha vuelto a acreditar que la única posibilidad y la única formación política que tiene la capacidad de producir un cambio de gobierno en España es del PP y que el único partido que tiene la capacidad de aglutinar mayorías sociales es el PP".

Dicho esto, ha sostenido que ahora "lo más importante en España en estos momentos es restaurar la convivencia", por lo que ha llamado a decir "alto y claro que nos gusta convivir pensando diferente o siendo distintos" y que "no hay ningún problema en ser distintos y ser diferentes y poder convivir" frente a la "quiebra de confianza" y los "muros que se han pretendido levantar" y que ha animado a "derribar".

"Que se haya ganado en Extremadura con ese porcentaje de votos, que se ha ganado en Aragón, que se ha ganado en Castilla y León, que se va a ganar en Andalucía, también hace que los españoles vean que solo hay un partido que puede ganar las elecciones, que solo hay un partido que tiene la capacidad de tener esa mayoría social", ha insistido.

"LA ÚNICA CENTRALIDAD ES LA DEL PP"

Mientras, ha afirmado que el PSOE "obviamente se mantiene" porque ha conseguido "aglutinar a todo el voto que está a su izquierda", de manera que "ha abandonado la centralidad".

El PSOE logró una subida de dos escaños en las elecciones de Castilla y León, un resultado con el que logra cortar una racha de hundimientos en las últimas citas con las urnas, aunque no podrá evitar una mayoría del PP y Vox.

Por ello, el alcalde de Madrid ha insistido en que "la única centralidad en España en estos momentos es la del PP", que es "la de la convivencia, de políticas que beneficien a todos", y ha asegurado que se alegra "enormemente" por Mañueco, "que ha hecho una grandísima campaña", y por el PP de Castilla y León.

"Es una buena muestra de que en España, si hay un partido que es la centralidad de la convivencia en estos momentos y de la capacidad de abordar el futuro juntos desde nuestras diferencias", ese es el PP y lo ha demostrado en esta cita electoral, ha remachado.

