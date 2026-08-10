Altea habilita un canal para las reclamaciones de los afectados por el incidente del Castell de l'Olla

Archivo - Imagen de archivo de la 36ª edición del Castell de l'Olla - COFRADÍA CASTELL L'OLLA - Archivo

ALICANTE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Altea (Alicante) ha habilitado un canal para centralizar las reclamaciones de los afectados por el incidente registrado en la noche del sábado al domingo al desviarse una carcasa que acabó explotando entre el público durante el disparo del Castell de l'Olla, evento que este año ha celebrado su 40 edición.

El segundo sábado de agosto, la playa de l'Olla fue el escenario del castillo de fuegos artificiales que reúne a miles de personas en torno a la Bahía de Altea para disfrutar del color y sonido del espectáculo pirotécnico "más grande que se celebra en el Mediterráneo", según el consistorio.

Como consecuencia del incidente, resultaron heridas 27 personas, algunas de ellas por contusiones ocasionadas al querer huir de la zona y otras por quemaduras leves. El edil de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez, ha lamentado lo ocurrido y trasladado su total apoyo a las personas afectadas.

"Quiero poner en valor el trabajo realizado por nuestra Policía Local de Altea, que desde el primer momento estuvieron asistiendo y colaborando junto a los servicios sanitarios a las personas afectadas y trabajando coordinadamente con el resto de efectivos que participaron en la emergencia", ha apuntado, y ha añadido que ahora "toca acompañar a las personas afectadas y desearles una pronta recuperación".

Respecto al procedimiento que pueden seguir los afectados para llevar a cabo sus reclamaciones, el Ayuntamiento va a habilitar un canal, mediante la apertura de expediente por parte de los servicios jurídicos, para atender "de forma centralizada las reclamaciones de los afectados".

El canal contempla la realización de una solicitud, mediante el registro general del Ayuntamiento en la Oficina de Atención al Ciudadano, aportando nombre completo, dirección, teléfono de contacto, información sobre los daños- parte de lesiones- y parte de alta médica. Cualquier dura será atendida por los servicios jurídicos en la 1ª planta del Ayuntamiento, a partir de mañana martes 11 de agosto.

Por su parte, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha trasladado su apoyo a los afectados y ha agradecido el trabajo de los efectivos que velaron por la seguridad en el Castell de l'Olla, "cuya intervención ejemplar permitió la rápida evacuación de los heridos a pesar de la multitud de personas congregadas". Asimismo, ha expresado su apoyo a la Cofradia del Castell, que organiza el evento, reconocido como de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, y le ha animado a seguir trabajando en futuras ediciones.

Desde la Guardia Civil se ha señalado que el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Altea y la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Alicante se encuentran investigando los hechos para esclarecer lo que pudo ocurrir. El Puesto de la Guardia Civil de Altea está recogiendo las denuncias de los posibles afectados, ha informado el instituto armado.