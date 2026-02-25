Un alto cargo del Consell dice que cuando habló con Mazón la tarde del 29O tenía "tono de trabajo", "igual que Pradas"

Archivo - Carlos Mazón (izq) y Salomé Pradas (dcha) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Paco González, ha indicado a la jueza de la dana que cuando habló con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón la tarde de la riada tenía "tono de trabajo", "igual" que la exconsellera Salomé Pradas.

González se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha explicado que el día de la dana habló con Pradas sobre las 11 horas, "seguramente" para recabar información para la rueda de prensa de la entonces portavoz del Gobierno valenciano que iba a tener lugar en el Palau.

Preguntado por si se habló de la dana, ha dicho que "se hizo un repaso de incidencias y se seguía apelando a la precaución". Volvió a hablar con Pradas a las 18.26 horas y la exconsellera le comentó que se estaban empezando a esparcir bulos en redes sociales y le pidió que se pusiera en contacto con la televisión pública para que transmitiera las informaciones oficiales del '112'.

"Se pretendía apelar a la precaución de la ciudadanía y para que no se confiara en bulos. Llamé a la televisión valenciana y no pusieron ningún problema", ha agregado.

Por la tarde también habló con Carlos Mazón por teléfono, a las 18.48 horas, y su tono era de "trabajo", igual que el de Pradas. "Hay un tono de trabajo, de responsabilidad, de estar encima de las cosas", ha apostillado.