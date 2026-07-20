Alzira concede la licencia para restaurar la Torre de las Palomas del Monasterio del Arrayán

Tueste de los Palomos, en Alzira (Valencia) - AYUNTAMIENTO ALZIRA

VALÈNCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alzira (Valencia) ha otorgado la licencia urbanística y ambiental para las obras de restauración de la Torre de las Palomas del Monasterio del Arrayán, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1998 y situado dentro del Paraje Natural Municipal del Arrayán y la Casilla.

Las obras, promovidas por la Conselleria de Educación y Cultura a través de la dirección general de Cultura y Patrimonio, tienen un presupuesto de 1.662.300 euros, detalla el consistorio.

Esta intervención, correspondiente a la fase 3 del plan director del monumento, consiste en la restauración y consolidación de las fábricas históricas de la torre, la incorporación de forjados intermedios y la reintegración volumétrica de los elementos que presentan un avanzado grado de deterioro y riesgo de colapso.

El proyecto incluye una plataforma de acceso metálica, la protección y restauración de las pinturas murales del muro sur y varias actuaciones para evitar desprendimientos y garantizar la estabilidad del edificio.

Debido a la ubicación del Monasterio del Arrayán, la licencia municipal se ha tramitado de manera coordinada con el resto de administraciones competentes y ha requerido un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar --al encontrarse en la zona de afección del barranco del Arrayán-- y la autorización para el uso temporal de la vía pecuaria Vereda de los Frailes como vial de acceso para las obras.

"Nos encontramos ya ante el inicio de unas obras que hace años que se piden. Esperamos que todo se pongo en marcha cuanto antes mejor y que se pueda restaurar este estandarte del patrimonio alzireny", manifiesta el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez.

Con la concesión de la licencia, la Conselleria ya puede iniciar los trabajos, que se deben ejecutar en un plazo máximo de 18 meses. Se trata de una nueva fase en la recuperación d'un conjunto monumental que forma parte de la identidad histórica de Alzira y que es uno de los principales atractivos de su entorno natural.