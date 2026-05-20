Las AMPA de la Gonzalo Anaya piden una "reunión urgente" con Ortí y "compromisos firmes con la educación pública"

El presidente de la Confederación de AMPAs de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya', Vicent Gumbau. - CONFEDERACIÓN GONZALO ANAYA

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de AMPAs de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' ha solicitado una "reunión urgente" con la Conselleria de Educación ante "la creciente preocupación de las familias por la situación actual de la educación pública valenciana" en el contexto de la huelga indefinida docente, a la que este coilectivo de asociaciones de madres y padres de alumnos vuelve a reiterar su apoyo.

La entidad, presidida por Vicent Gumbau, critica que la consellera de Educación, Carmen Ortí, "ha centrado su propuesta en cuestiones salariales y ha dejado de lado las mejoras estructurales necesarias para garantizar una educación pública, inclusiva y de calidad".

Además, la confederación considera "especialmente grave que el valenciano haya desaparecido de la negociación, dejando fuera uno de los pilares fundamentales del sistema educativo y de la cohesión social".

La Gonzalo Anaya afirma, en un comunicado, que el acuerdo trasladado por la Conselleria "no da respuesta a muchas de las necesidades que afectan directamente al alumnado y a sus familias".

"Las familias estamos muy preocupadas porque las cuestiones esenciales continúan sin abordarse. No se puede hablar de calidad educativa sin reducción de ratios, sin recursos suficientes o con centros que acumulan carencias estructurales", sostiene Vicent Gumbau.

La confederación alerta de que "la falta de profesorado, los problemas con las sustituciones, la insuficiencia de recursos humanos y materiales, así como el estado de algunas infraestructuras educativas, repercuten directamente en la atención educativa que recibe el alumnado".

LAS FAMILIAS QUIEREN "SER ESCUCHADAS"

"Las familias también formamos parte de la comunidad educativa y queremos ser escuchadas. Las decisiones que se toman desde la administración tienen consecuencias directas sobre el día a día de nuestros hijos e hijas", ha remarcado Gumbau.

Por este motivo, la organización reclama una reunión con responsables de la Conselleria con el objetivo de "trasladar la preocupación de las familias, conocer las medidas previstas más allá de las cuestiones salariales y exigir garantías reales que aseguren una educación pública de calidad".

"Lo que necesitamos es diálogo real, transparencia y compromisos firmes con la educación pública. Las familias no podemos quedar al margen de este debate", ha concluido el presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, que espera que la administración educativa atienda esta petición "con la urgencia que requiere la situación actual de los centros educativos valencianos".