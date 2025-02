Ana Conesa: "Con perspectiva, te das cuenta de que hay situaciones que quizá son más fáciles siendo hombre"

La referente en biología computacional protagoniza el nuevo mural de 'Dones de Ciència' en el CEIP Carles Salvador

La investigadora Ana Conesa, una de las grandes referentes internacionales en el campo de la biología computacional, ha señalado que "aún hay mucho que hacer" para dar visibilidad a las mujeres en la ciencia y ha señalado que ella era la "única" cuando comenzó su actividad profesional. "Creo que no eres consciente porque haces tu trabajo y ya está, pero, cuando miras con perspectiva, te das cuenta de que ha habido situaciones que quizá hubieran sido más fáciles siendo un hombre", ha manifestado.

Así se ha pronunciado la investigadora en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en el marco de la presentación del nuevo mural de 'Dones de Ciència', proyecto de la Universitat Politècnica de València (UPV) que tiene como objetivo visibilizar a las científicas. La obra, que rinde homenaje a Conesa, está ubicada en la fachada del CEIP Carles Salvador del barrio de Benimaclet en València y ha sido creada por la artista cordobesa Clara Gómez.

La inauguración de esta pintura se enmarca en los actos organizados por la UPV con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el próximo martes, 11 de febrero.

Ingeniera Agrónoma por la UPV, Ana Conesa es actualmente profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat de València. Además, ha sido la primera bioinformática en ingresar en la Real Academia de Ingeniería de España.

En sus 26 metros de largo y casi cinco de alto, el mural, además de retratar a la científica, reúne algunos de los elementos "esenciales" de su investigación: una célula, una cadena de ARN, un microscopio, un ordenador --como referente de las técnicas computacionales con las que actualmente trabaja-- y una bola del mundo en sus manos, símbolo de la dimensión internacional de su ciencia y de su "preocupación" por el medio ambiente.

La investigadora ha señalado durante la inauguración que su campo de estudio es la bioinformática y la biología computacional: "Básicamente lo que hacemos es utilizar computación para entender las bases moleculares de la vida, es decir, cómo funcionan los organismos en el nivel más bajo".

Conesa, que estudió en la UPV, ha expresado su "alegría inmensa" de que sea la institución académica la que le rinde homenaje, ya que le tiene "mucho cariño" porque vivió "unos años preciosos" allí. "Es un orgullo inmenso", ha subrayado.

"MUY IDENTIFICADA"

Respecto al mural, ha destacado que se siente "muy identificada por muchos motivos". En concreto, se ha referido a los colores empleados por la artista, ya que es la paleta de su laboratorio.

Para la científica esta pintura inspira "alegría" y "capacidad de trabajo", algo que siente que le caracteriza "muy bien". "Lo que ha hecho muy bien es combinar las diferentes dimensiones de lo que hago", ha resaltado.

La investigadora ha puesto en valor que pintar una bola del mundo en sus manos fue idea de Gómez: "Le dije que siempre he intentado ser muy internacional, he colaborado con investigadores de todo el mundo, además he investigado en Holanda y en Estados Unidos. Además, tengo una sensibilidad especial por el cuidado del medio ambiente y estoy muy metida en intentar ver cómo desde la ciencia podemos ayudar a la crisis climática. Lo ha sabido reflejar muy bien".

Conesa ha afirmado que la ciencia "es muy cercana". "Este es mi barrio y que yo sea una más quiere decir que la ciencia está en las personas normales", ha resaltado.

"AÚN HAY MUCHO QUE HACER"

Preguntada por si todavía queda camino por recorrer para visibilizar a las mujeres en la ciencia, la investigadora ha defendido que "aún hay mucho que hacer" y ha señalado que ella era "la única" mujer cuando comenzó su actividad profesional. "Creo que no eres consciente porque haces tu trabajo y ya está, pero, cuando miras con perspectiva, te das cuenta de que ha habido situaciones en las que quizás hubiera sido más fácil siendo un hombre", ha manifestado.

En esta línea, ha lamentado que "el otro día en una charla a estudiantes de informática había solo dos chicas en un grupo bastante grande". Por ello, ha expresado su "deseo" de que este mural "ayude a las niñas a despertar su curiosidad por la ciencia", ya que "es un campo precioso porque explota la característica más importante de la especie humana: la curiosidad".

Conesa ha subrayado que "no solamente es que se puede" llegar a dedicarse a la ciencia siendo mujer, "sino que es muy bonito, emocionante y gratificante", ya que "es algo con lo que se sirve a la sociedad".

"GRAN RETO"

Por su parte, la creadora del mural ha subrayado --en un comunicado distribuido por la universidad-- que este proyecto fue "un gran reto" porque nunca había hecho una pintura "tan grande" y ha destacado que está "muy contenta" con el resultado. Igualmente, ha agradecido la ayuda "fundamental" de la investigadora y del centro educativo para preparar el esbozo.

"Ha sido muy bonito ver cómo los niños y niñas veían la evolución del mural, preguntándome qué era cada cosa, quién era la mujer a la que pintaba. Para mí, esta iniciativa es maravillosa, pues da conocer a grandes científicas como Ana y, además, nos visibiliza también a las mujeres artistas", ha señalado.

Con este mural 'Dones de Ciència' ha inaugurado ya 41. El proyecto cuenta desde sus inicios en 2019 con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación.