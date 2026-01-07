Analizan por primera vez arte rupestre mediterráneo con un método no invasivo que combina smartphone y rayos X

Gianni Gallello, Ángel Morales, Clodoaldo Roldán, Sonia Rubio, Ester Montalvo y Mirco Ramacciotti. - UV

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universitat de València (UV) y del Centro Nacional de Investigación Científica Francés (CNRS), entre otros centros de investigación, han analizado por primera vez el arte rupestre del arco mediterráneo in situ con una técnica que combina el uso del 'smartphone' y un dispositivo portátil de rayos X en el yacimiento del Cocó de la Gralla (Mas de Barberans, Tarragona).

El estudio, publicado en las revistas Journal or Archaeological Science Reports y Journal of Cultural Heritage, destaca que los análisis muestran el vínculo entre la composición del pigmento rojo (elaborado con aglutinantes como leche, grasa animal o resinas) y las diferentes etapas del arte rupestre del arco mediterráneo.

Los investigadores del grupo ArchaeChemis (UV) Gianni Gallello y Mirco Ramacciotti, firmantes de los dos artículos científicos, explican que, utilizando una herramienta de bajo coste, se pueden identificar diferencias en los motivos pictóricos relacionadas con las que se habían visto con la analítica de rayos X portátil, si bien con menor resolución.

La posibilidad de apreciar diferentes tipos de degradación de las pinturas sugiere que la técnica podría ser utilizada como método de revisión y de cribado, antes de hacer otro tipo de analíticas y para decidir más detalles adecuados a la analítica.

La importancia de esta metodología reside en la innovación, en que no es invasiva al no alterar las pinturas rupestres y en que se estudia la alteración de las paredes rocosas y las limitaciones de la detección por rayos X. "Esta técnica abre nuevos caminos para redefinir los horizontes estilísticos del arte rupestre del arco mediterráneo", subrayan los investigadores.

TRES VARIANTES ESTILÍSTICAS

Para la investigación se utilizaron los datos colorimétricos que capturó el 'smartphone' en el abrigo con pinturas levantinas. Teniendo en cuenta el tamaño medio-grande de las imágenes, su estilo naturalista y las proporciones anatómicas precisas, se han detectado variaciones en su diseño, dependiendo de la proporción entre el torso y las piernas y del grado de modelado de la musculatura de las figuras representadas. Han constatado tres variantes estilísticas en el Cocó de la Gralla, confirmadas gracias al enfoque analítico.

Este análisis ha sido llevado a cabo por investigadores, además de ArchaeChemis y del CNRS francés, de la UV pertenecientes al departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, al de Química Analítica y al Instituto de Ciencia de los Materiales (ICMUV). También han participado el Centre de Desenvolupament Rural-Museu de la Pauma del Mas de Barberans y el Servicio Geológico de Bélgica.

La investigación cuenta con el apoyo del Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el marco de las actuaciones de conservación y estudio del arte rupestre en el ámbito catalán.