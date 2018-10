ANPE advierte de un inicio de curso "convulso" con problemas en infraestructuras y un "sangrante ahorro" en plantillas

Publicado 10/09/2018 14:23:48 CET

Una encuesta revela que el 64% de los centros públicos consultados tiene plantilla incompleta y el 60% deficiencias en infraestructuras

El presidente de la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza (ANPE) en la Comunitat Valenciana, Laureano Bárcena, ha advertido este lunes de un inicio de curso "convulso" que arranca con deficiencias en infraestructuras y "un plan de ahorro a costa de recortar plantillas" en los centros públicos.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa tras dar a conocer los resultados de una encuesta, sobre 200 centros públicos, en la que el 64% dice tener la plantilla incompleta, el 74% que la Conselleria de no está al día en los pagos al centro y el 60% tiene problemas de infraestructuras. En todo caso, un 64% asegura que no se supera la ratio máxima en ninguna unidad y que no se han recortado recursos extraordinarios de plantilla, y el 51% que los recursos extraordinarios autorizados cubren las necesidades del centro.

Según Bárcena, hay centros que se quejan de deficiencias en el mobiliario desde junio o otros que aseguran que la Administración les debe los gastos de funcionamiento desde el pasado mes de abril.

Además, el presidente de ANPE ha criticado que el curso arranca y "no todas las aulas tienen profesor", algo que espera que se corrija este mes con las nuevas adjudicaciones. En este punto, ha hecho hincapié sobre un "sangrante" recorte de docentes de especialidades que atienden necesidades especiales --en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje-- que "merma" a la atención individualizada a los alumnos y "carga de más trabajo" a los docentes.

También ha censurado que la Conselleria "utiliza a los nuevos maestros aprobados en las últimas oposiciones con acreditación en B2 en inglés -que no es ser especialista- para dar áreas en inglés que no son su especialidad y cumplir así con el decreto en plurilingüismo, pese a que tendrían que hacer las prácticas en su especialidad".

En cuanto a las tareas burocráticas, los centros se quejan no solo de su aumento, sino que además, las plataformas que ha establecido la Administración para que completen los equipos docentes "no funcionan, funcionan mal o los plazos son excesivamente cortos", ha apuntado Bárcena.

Respecto a las condiciones laborales el presidente de ANPE ha lamentado que "como novedad" este año los funcionarios interinos han comenzado a cobrar a partir del lunes 3 de septiembre, a pesar de que su nombramiento es desde el día 1. De este modo, "se descuenta la nómina del día 1 y 2. ¿Es que estos docentes no pagan alquiler, luz, agua, no comen el sábado y el domingo?", se ha preguntado Bárcena.

"INADMISIBLE" QUE LOS DOCENTES ADMINISTREN MEDICAMENTOS

Además, el presidente de ANPE ha recordado que el curso comienza con dos recursos y una reclamación por parte de este sindicato. ANPE se ha unido al sindicato de Enfermería SATSE para llevar a los tribunales la resolución publicada el 13 de junio de este año que entra en vigor este curso y que establece las instrucciones para que los profesores administren medicamentos y cuidados sanitarios a los alumnos con patologías crónicas.

Según Bárcena, "los docentes no tenemos la formación necesaria para administrar medicamentos" y es una "responsabilidad muy grave". Así ha defendido la necesidad de un enfermero o enfermera por centro o, como mínimo, "buscar una solución", con un profesional sanitario que tenga adscritos varios centros cercanos y que trate a los niños con patologías crónicas, ya que no se trata de atender casos que se conocen y se pueden planificar, no de urgencias sobrevenidas.

En la misma línea se ha pronunciado la secretaria general de SATSE en la Comunitat Valenciana, Maria Luz Gascó, quien considera "inadmisible" esta instrucción. A su entender, es un "parche" que ha puesto la Administración y que "delega en los docentes un asistencia sanitaria para la que no están preparados". Frente a esta situación, ha reclamado "una enfermera escolar". "Si queremos la excelencia tenemos que tener lo mismo que tienen los centros privados y concertados", ha remarcado.

Por otra parte, el presidente de ANPE ha recordado también que el sindicato ha interpuesto otro recurso por las adjudicaciones de este curso, en las que también "como novedad", ha puntualizado, "la Administración se salta los acuerdos firmados con los sindicatos en 2010 que establecían el orden de adjudicar a los docentes interinos" y que el pasado mes de julio se ha "alterado" de modo que "pueden repetir centro".

"CASTIGO POR APROBAR LA OPOSICIÓN"

Además, ANPE ha interpuesto una reclamación en la que exige a la Conselleria que aplique desde el inicio del periodo de prácticas lo establecido en el RD 456/1986 del 10 de febrero que fija las retribuciones de los funcionarios en prácticas, con el fin de que "los recién aprobados puedan cobrar los trienios y sexenios de la misma manea que lo venían haciendo cuando tenían condición de funcionario interino". De lo contrario, "se castiga por aprobar la oposición, porque dejas de cobrar trienios y sexenios", ha lamentado Bárcena.

23 LAS HORAS LECTIVAS EN PRIMARIA Y 18 EN ENSEÑANZAS MEDIAS

El presidente de ANPE en la Comunitat Valenciana ha avanzado las principales reivindicaciones de cara al curso que comienza, y en el que ha recordado, casi 60.000 docentes elegirán a sus representantes sindicales el próximo 4 de diciembre.

"Nos ponemos a su disposición y esperamos que respalden con su voto" algunas de las principales exigencias del sindicato. Entre ellas, Laureano Bárcena ha resaltado "que se vuelva a las 18 horas lectivas en las enseñanzas medias". El Ministerio ha detallado los trámites para derogar el Real Decreto Ley 17/2012 que contempla este aspecto pero "da discrecionalidad para que las CCAA puedan elegirlo", ha explicado.

Para Primaria, ANPE reclama bajar de 25 a 23 las horas lectivas, puesto que, según ha argumentado, las tareas a las que ahora tienen que hacer frente los docentes se han incrementado con los años y sobre la jornada continua, Bárcena ha expresado su "preocupación" de que pueda "desaparecer" y ha reclamado un cambio en el sistema de votación --no votar equivale a votar en contra-- para que sea "justa y democrática y decida la comunidad educativa con la voz de los padres a ala cabeza".