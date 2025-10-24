Antonio Beresaluce, Carlos Bosch y Nacho Amirola representarán a los Reyes Magos en Alicante en 2026

ALICANTE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este viernes, durante el transcurso del acto de Relevo de Cargos, que el presidente de Aceitunas Cazorla, Antonio Beresaluce; el fundador del grupo Gastroportal, Carlos Bosch, y el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), Nacho Amirola, representarán a Melchor, Gaspar y Baltasar durante la cabalgata de Reyes Magos que se celebrará en la ciudad el 5 de enero de 2026.

Al mismo tiempo, el primer edil ha hecho oficial que la periodista de Onda Cero Luz Sigüenza, la 'influencer' Elena Vidal y la presidenta de la Asociación de Ocio Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual (AODI), Paloma Arroyo, harán de Carteras Reales de los magos.

Hermann Schwarz, presidente del Colegio de Médicos; Ignacio Gally, decano del Colegio de Abogados, y Fernando Candela, presidente del Colegio Valenciano de la Abogacía, han cedido el relevo a los Reyes Magos de 2026, aunque en el caso de Antonio Beresaluce, al no haber podido acudir a la cita, lo ha recogido su hija, la directora general de la empresa, Zulema Beresaluce.

En cuanto a las Carteras Reales, han sido la subcampeona del mundo de remo de mar, Lucía Navarro; la presidenta de Alinur, Nuria Coves, y la cantautora Inés Domínguez las que han oficiado el relevo, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Los nombramientos se han hecho públicos durante un almuerzo solidario que se ha desarrollado en el restaurante El Sorell, conducido por el comunicador radiofónico Juan Carlos Gumiel en la edición número 18 de este acto de Relevo de Cargos.

Cada uno de los asistentes ha entregado un juguete que se hará llegar a Mensajeros de la Paz, algo que ya se ha convertido en una "tradición" en esta fecha, según ha detallado el Ayuntamiento de Alicante, que ha recalcado que esta iniciativa está también avalada por el restaurador Vicente Mas.

En 2024, se recogieron 150 juguetes. La intervención de Mas ha estado plagada de agradecimientos "hacia quienes hacen posible que, con sus regalos, haya niños que tengan juguetes en la Navidad". El restaurador ha evocado recuerdos de los Reyes Magos de su infancia y ha hecho un llamamiento "para que nunca se pierda el verdadero sentido de esta celebración".

Después de su intervención, la joven cantante Inés Domínguez ha versionado el tema 'Si tienes fe', del largometraje 'El príncipe de Egipto'. El primer edil ha estado acompañado por el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar; la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la corporación municipal.