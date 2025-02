Aprobado el bando de las Fallas 2025 de València, que amplía de 9 a 10 horas la limitación de tirar petardos

VALÈNCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes el Bando de las Fallas 2025, el documento del consistorio que recoge la normativa que se ha de cumplir durante estas fiestas en la capital valenciana y que en esta ocasión amplía el horario en el que se recomienda no tirar petardos a la franja horaria comprendida entre las 9.00 y las 10.00 horas. Además, establece que los puestos de mercadillos de alimentación y los de buñuelos y masas fritas no podrán tener una altura superior a 3,5 metros.

Así lo ha indicado el edil de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. El concejal, que ha agradecido la labor de "todos los agentes implicados en la redacción del bando fallero", ha destacado que este es "fruto del consenso" alcanzado entre todas las partes --mundo fallero, Policía Local, Bomberos y otros servicios municipales y vecinos-- en las reuniones y mesas de trabajo mantenidas.

Igualmente, ha señalado que el bando de 2025 ha sufrido un mes de retraso en su aprobación, respecto a la fecha en la que se dio a conocer el pasado año, teniendo en cuenta la petición hecha por la Policía Local y los Bomberos al estar "implicados al cien por cien" en cuestiones relacionadas con la dana que el pasado mes de octubre devastó diferentes localidades de la provincia de València y tres pedanías de su capital.

Respecto al contenido del bando de este año, Ballester ha apuntado que "continúa todo completamente igual" en comparación con el ejercicio pasado, excepto el ajuste de fechas atendiendo al calendario y tres "únicos" cambios que ha considerado "importantes".

Entre esas modificaciones, ha citado la referida al horario en el que se recomienda no tirar petardos para "respetar el descanso vecinal y el bienestar animal" y ha precisado que este se amplía "este año de 9.00 a 10.00 horas", con la salvedad de que se lleve a cabo alguna actividad propia de las comisiones falleras como puede ser la recogida de la Fallera Mayor.

El responsable municipal ha recordado que anteriormente esta limitación, en la que "se recomendaba un descanso a la hora de tirar productos pirotécnicos", abarcaba solo la franja horaria comprendida entre las 15 y las 17 horas. "Este año se amplía de 9.00 a 10.00 mediante recomendación", ha expuesto.

Santiago Ballester ha mencionado también como cambio la medida que establece que los puestos de mercadillos de alimentación, así como las buñolerías y los de masas fritas "deben tener una altura de tres metros y medio" como máximo.

Así, ha destacado que "la Policía Local podrá clausurar" la actividad de "todos aquellos que sobrepasen ese vuelvo hasta que se regularice esa situación". No poner una "sanción, sino clausurar la actividad", ha subrayado. El titular de Fallas ha apuntado que esta medida se adopta a partir de las anomalías de este tipo detectadas en establecimientos de ese tipo, especialmente buñolerías, que han podido tapar puertas y fachadas de comercios y de edificios protegidos.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Ballester, que ha añadido que se prevé que el Bando Fallero se apruebe definitivamente en el pleno municipal de este mes de febrero, ha hablado también, como otro cambio, de "la incorporación de la nueva modificación que se ha hecho sobre la ordenanza acústica".

"Veníamos de una ordenanza acústica muy restrictiva, de la más restrictiva de España. Y a partir del anuncio de la alcaldesa --María José Catalá-- en 2023, que dijo que se modificaría y se flexibilizaría en todo lo posible, así se ha hecho", ha comentado el edil.

En este sentido, y por lo que respecta a la actividad fallera, ha detallado que "las comisiones falleras, dentro de lo que son las carpas --ha señalado el 80% de las comisiones la solicitan-- tendrán autorización para no tener registrador" de sonido, "pero sí limitador" a 85 decibelios. "Anteriormente la obligación era limitador-registrador", ha expuesto.

Ballester ha dicho que en los casales el límite es también de esa cifra. A su vez, ha indicado que "en el exterior sí que existirá el limitador" y registrador y ha aseverado que en la contratación de una orquesta esta "ya tiene la obligación de llevarlo". "Entonces, serán 90 decibelios con limitador-registrador", ha apostillado.

"Hay que pensar también en los vecinos, en aquellos vecinos que no son falleros. Debemos de convivir con ellos", ha subrayado. Además para cualquier acto que se haga en la calle que no sea verbena o musical, que sean actividades de las comisiones, no hará falta ni limitador ni registrador".

CARPAS

El montaje de las carpas, en la vía pública o en espacios de propiedad municipal, se autorizará desde el 6 de marzo hasta las 07.00 horas del 21 de marzo. No obstante, se podrá autorizar la instalación de carpas con anterioridad a esa fecha.

Este será el caso, a partir del 4 de marzo, de las carpas que se instalen en solares, en zonas ajardinadas y zonas peatonales; y desde el 5 de marzo, de las que se ubiquen en zonas de aparcamiento y en zonas de tráfico pero que no afecten a las líneas de autobús de la EMT ni corten por completo la circulación viaria. Ahí se contemplan las carpas de comisiones falleras que a 31 de diciembre de 2024 tengan un censo total igual o superior a 400 personas y cuya ubicación no afecte a líneas de la EMT.

Aquellas que puedan presentar una importante afección al servicio de transporte público de la EMT y puedan suponer un notable perjuicio para la ciudadanía, se podrán plantear unas fechas de autorización posteriores.

Asimismo, el montaje de puestos de venta de buñuelos y masas fritas se autorizará en el periodo comprendido desde el 28 de febrero al 19 de marzo. La instalación de mercadillos y paradas de venta o consumo de alimentos se autorizará desde el 8 al 19 de marzo y tendrán que quedar desmontados, como máximo, a las 11.00 horas del 20 de marzo.

Ballester ha manifestado también que "la venta de alcohol solamente puede ser en las zonas que están habilitadas para ello tanto en las comisiones falleras como en la hostelería". Las comisiones que hagan verbenas, que se sabe que es hasta las cuatro de la mañana, podrán hacer venta de alcohol dentro de la carpa o la zona de afectación, de montaje y actividades propias de la falla.

VERBENAS

Las verbenas populares y discomóviles en la vía pública se autorizarán el 8 de marzo y del 15 al 18 de marzo entre las 22.00 horas y las 4.00 horas. Las que sean en el entorno de edificios o monumentos sujetos con protección patrimonial quedarán condicionada al cumplimiento de las limitaciones o prohibiciones que se deriven de dicho régimen. Así, se recomienda a las comisiones falleras del entorno de la Lonja, Mercado Central y Russafa, que realicen sus verbenas y actividades con ambientación musical en el horario vespertino.

El montaje de instalación de iluminación ornamental podrá hacerse en general a partir del 10 de febrero y para el que implique ocupación de la vía pública o de otros solares municipales a partir del 19. El adorno de las calles podrá autorizarse a partir del 1 de marzo.