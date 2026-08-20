Arcadi España acusa a Feijóo de dar un "mitin político" en Ceuta y aboga por el diálogo entre administraciones

Arcadi españa durante su visita a Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha acusado este jueves al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de dar un "mitin político" en Ceuta con el objetivo de buscar "votos" y ha abogado por el diálogo en la Unión Europea (UE), con Marruecos y entre administraciones para encontrar "soluciones" a la crisis migratoria.

Así lo ha manifestado Arcadi España este jueves a preguntas de los medios en Alicante, donde ha realizado un recorrido por Mercalicante y la sede de Grupo Nufri, tras la visita de Feijóo ayer a Ceuta, donde planteó siete "soluciones imprescindibles" para afrontar la crisis migratoria, entre ellas, un mando único en la ciudad autónoma, así como el regreso voluntario o la expulsión de "todos los que han entrado ilegalmente" y la "reciprocidad" en las relaciones con Marruecos

El ministro ha subrayado la "difícil" situación que atraviesa Ceuta y sus vecinos y ha aseverado que el Gobierno central va a cumplir con "la legalidad" y con el Estado de Derecho, desde una perspectiva "humanitaria", con "toda la normativa y los procedimientos que se tienen que aplicar".

Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo central habla "desde el primer día" con el Gobierno de la ciudad autónoma para aplicar la ley e incrementar los recursos. En este sentido, ha apuntado que se han destinado 6,5 millones de euros para ayudas a ONG y otros 25 millones de euros para atender a los menores de edad no acompañados que han llegado a Ceuta.

Además, ha acusado al PP de buscar "votos en el conflicto" y de presentar una propuesta como "solución a todos los problemas" basada en que "todas las personas que habían atravesado la frontera y que estaban ahora en Ceuta se devolvieran, especialmente, también los niños". "Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino, y ellos lo saben", ha enfatizado.

De esta forma, España ha sostenido que "las niñas que están ahora en Ceuta tienen que tener un tratamiento singularizado" y ha insistido en que hay que darle "importancia al menor, a los derechos de los menores", que están "muy por encima" del "interés del Partido Popular", de acuerdo con el ministro.

El ministro ha hecho hincapié en que ante los casos "dramáticos" de las personas menores de edad no acompañadas, se necesita "un tratamiento de un país decente", que cumple "la ley" y que aplica "las normas del Estado de Derecho".