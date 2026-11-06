Arcadi España avisa que con PP y Vox no habrá nueva financiación y promete que si Sánchez sigue estará en vigor en 2027

Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha advertido de que, con un gobierno de PP y Vox en España tras las elecciones generales del 29 de noviembre, no habrá nuevo modelo de financiación autonómica y ha garantizado que, si el actual presidente, Pedro Sánchez, continúa en La Moncloa tras la cita electoral, su futuro Ejecutivo concluirá la tramitación parlamentaria de la nueva propuesta de sistema de financiación durante "los primeros meses" de 2027. "Si hay gobierno progresista, estará en vigor el año que viene", ha prometido.

De este modo lo ha manifestado durante su intervención este viernes en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en el que ha sido presentado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y en el que ha llamado a ser conscientes de que, con el PP y Vox en el Gobierno de España tras el 29N, no se reformará el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas.

"Si no hay un gobierno progresista, no habrá nuevo modelo de financiación", ha sostenido Arcadi España, que ha hecho hincapié en que el PP "todavía no ha definido cuál es su modelo" sobre este asunto, ante un PSOE que durante esta legislatura ha realizado un "ejercicio difícil" de "poner números en un cuadro con los nombres de las comunidades autónomas".

Además, el titular de Hacienda ha advertido de que el PP está "infectado" por Vox también en materia económica, una formación que "no cree en el autogobierno" y que, por tanto, si accede a La Moncloa de la mano de los 'populares', no permitirá "poner encima de la mesa 21.000 millones de euros para cada CCAA". "Con un gobierno del PP y Vox, la Comunitat Valenciana no tendría 3.669 millones", ha avisado.

Preguntado sobre si hay garantías de que el PSOE apoyará reformar la financiación en caso de perder el Gobierno, el ministro Arcadi España ha asegurado que esto último "no va a pasar" y ha prometido que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará al Congreso durante "los primeros meses" del próximo año su propuesta del nuevo modelo, "si los ciudadanos así lo deciden" el 29N en las urnas.

((Seguirá ampliación))