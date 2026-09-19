Arcadi España reitera al PP que apoye en el Congreso la nueva financiación: "Se puede ser demócrata y de derechas"

Pilar Bernabé (i), Diana Morant (c) y Arcadi España (d) este sábado en la Conferencia Política del PSPV-PSOE, celebrada en la Universidad de Alicante (UA) - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, ha vuelto a reclamar este sábado al PP que respalde en el Congreso de los Diputados el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno, que, según ha reiterado, supone una "oportunidad histórica", y ha espetado a los 'populares' que "se puede ser demócrata y de derechas".

Durante una mesa sobre educación en la Conferencia Política del PSPV-PSOE, que se celebra este fin de semana en la Universidad de Alicante (UA), España ha recalcado que el Ejecutivo central pone 21.000 millones de euros adicionales en ese modelo y, en el caso de la Comunitat Valenciana, 3.669 millones, cantidades a las que se ha referido como necesarias para garantizar servicios públicos.

En este sentido, ha criticado a la Generalitat que preside Juanfran Pérez Llorca por rechazar el modelo que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez y, según el ministro valenciano, el jefe del Consell está esperando a que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "le diga qué es lo que tiene que hacer para defender a los valencianos y las valencianas".

"No nos lo podemos permitir. Es el 'president' de la Generalitat", ha aseverado España, quien ha insistido en que "perder esta oportunidad es muy grave para el futuro de los valencianos".

El titular de Hacienda en el Gobierno central y exconseller durante el ejecutivo autonómico del Botànic ha subrayado que la diversidad hace "fuerte" al Estado español y que eso parte del "respeto". Bajo su punto de vista, uno de los aspectos en los que más "ha fallado la derecha" es "no" entender que se puede ser de derechas "siendo demócrata".

VICENT SOLER: "PROYECTO DE FUTURO"

Por su parte, el exconseller de Hacienda Vicent Soler, quien también ha participado en la mesa sobre educación, se ha referido a la transformación que supuso la entrada en vigor de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), de 1983, y ha abogado por "recuperar" las "amalgamas históricas" para hacer un "proyecto de futuro". A su juicio, la derecha "ha fallado históricamente" en construirlo: "Las clases populares han mantenido la valencianidad. Eso es terrible, porque un país se construye entre todos".

Asimismo, ha criticado al 'expresident' Carlos Mazón por "desprestigiar" a la Generalitat con la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, ya que, según cree, el Consell falló en "proteger a la gente", algo que ha definido como un "punto de inflexión terrible".

"ESCUELA PÚBLICA"

Esta mesa, presentada por la candidata socialista a la alcaldía de Alcoi (Alicante), Lorena Zamorano, y moderada por el secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, ha contado igualmente con las intervenciones de dos profesionales docentes.

La primera en intervenir ha sido Marisa Ballester, directora de un instituto del municipio alicantino de Dénia, quien ha aseverado que en el colectivo docente existe "desencanto" y la sensación de "no ser escuchados". Cree que destinar "tanto tiempo" a la burocracia resta la dedicación que se puede ofrecer a las familias del alumnado.

En un contexto marcado por las reivindicaciones del profesorado en la Comunitat Valenciana, que el pasado sábado volvió a manifestarse para exigir a la Conselleria de Educación la reanudación de las negociaciones para lograr mejoras en el sistema educativo público, Ballester cree que con esas peticiones se ha trasladado la imagen de que piden "muchas" cosas, que, según ha defendido, son "herramientas de trabajo".

Igualmente, considera que este "clima" no se puede interpretar como un "pulso" entre la administración y el profesorado y ha abogado por diagnosticar y saber qué necesita el sector antes de que desde las administraciones se tome una decisión. Según ha recalcado, "el profesorado está enfadado", pero, sobre todo, "profundamente comprometido" con la educación, "a pesar de todo". "Hemos priorizado la educación y la escuela pública valenciana", ha zanjado.

En la mesa también ha intervenido Toñi Perea, maestra en un colegio de Pinoso (Alicante), quien se ha centrado en la "coeducación". Ha afirmado que un centro educativo debe estar "atravesado totalmente" por ese concepto, no solo en las programaciones docentes, sino también durante el día a día, en un momento en el que hay diversidad en las aulas.

Perea ha reivindicado el lenguaje inclusivo y ha resaltado que si las cosas no se nombran, "no existen", y ha subrayado la importancia de esa "coeducación" para crear una escuela de "puertas abiertas", que, bajo su punto de vista, también pasa por reuniones pedagógicas con el profesorado. Así, cree que hay que "construir juntos" e incorporar, en ese proceso, a familias y entidades.