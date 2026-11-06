Arcadi España valora que Puente dimite tras "dar la cara" y por "empatía" con las víctimas: "No todo el mundo es igual"

El ministro de Hacienda, Arcadi España - Alberto Ortega - Europa Press

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha valorado que el ya exministro de Transportes Óscar Puente ha presentado su dimisión después de "dar la cara" tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y lo ha hecho, entre otras cosas, por "empatía" con las víctimas del siniestro. Además, ha reivindicado que ha estado "desde el primer momento en su puesto de trabajo" y ha puesto en valor que su renuncia demuestra que en España "no todo el mundo es igual".

Así lo ha manifestado durante su intervención este viernes en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en el que ha sido presentado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant.

A juicio de España, "lo que ha pasado" con la dimisión de Puente apenas una semana después del accidente es "tan extraordinario que no lo sabemos valorar". "No voy a entrar en otras cuestiones que podría, pero creo que no aportan", ha señalado, al tiempo que ha reflexionado que el debate político "no es el de crispar, sino el de aportar y comparar distintas reacciones, sin entrar en el y tú más".

En todo caso, ha compartido la opinión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que un país como España "no se puede permitir dos accidentes en alta velocidad" como los de Adamuz y Urda en menos de un año, pero ha reivindicado que Puente "desde el primer momento estaba en su sitio, en su puesto de trabajo", y también "desde el primer momento dio la cara y explicaciones".

"Estuvo ahí, ha aportado ya soluciones, hemos hecho ya medidas para compensar en la medida de lo posible el dolor de las víctimas y ha tomado una decisión que en este país no es la normal y que demuestra que no todo el mundo es igual. Y lo hizo por empatía con las víctimas, después de unos días de estar en su puesto, dar explicaciones y aportar soluciones", ha aseverado el ministro.

((Seguirá ampliación))