Arcángel clausura el IX Festival Flamenco Mediterráneo en Alicante con un "recital vivo y abierto"

Archivo - Arcángel - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO - Archivo

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IX Festival Flamenco Mediterráneo, organizado por la Fundación Mediterráneo, se despide en Alicante con Arcángel, una de las "grandes voces" del flamenco contemporáneo que presentará este viernes a las 20.00 horas su espectáculo 'Abecedario flamenco' en el Aula de Cultura de Alicante.

Así lo ha informado la entidad promotora del evento en un comunicado, en el que ha apuntado que "para esta última cita del festival, el artista propone un recital vivo, participativo y abierto, en el que el público elige en directo qué cantes formarán parte del repertorio de la noche".

En 'Abecedario flamenco', Arcángel recorre los estilos que han marcado su trayectoria (fandangos, alegrías, soleás, cantes de Huelva, seguiriyas o bulerías) con la "particularidad" de que "no existe un programa cerrado".

A partir de una "lista abierta" de cantes, el público escoge las piezas que quiere escuchar, convirtiendo cada actuación en un diálogo directo entre el artista y la sala, en un formato íntimo, "espontáneo y profundamente creativo".

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha destacado que "Arcángel ha sabido unir tradición y renovación, pero manteniendo la esencia del cante" y que en 'Abecedario flamenco' celebra "la memoria del género" y, al mismo tiempo, invita al público "a formar parte del proceso creativo".

TRAYECTORIA DEL ARTISTA

Francisco José Arcángel Ramos, conocido artísticamente como Arcángel, es "uno de los cantaores más prestigiosos de su generación", según ha destacado la entidad, que ha apuntado que "su arte se caracteriza por un profundo respeto a la tradición andaluza", especialmente a los cantes onubenses, unido a una "apertura natural hacia la innovación y al diálogo con otros géneros musicales, lo que lo convierte en un nexo imprescindible entre el flamenco más ancestral y las líneas contemporáneas de creación".

Además, ha afirmado que "destacó desde niño por su virtuosismo en los estilos flamencos onubenses", así como que "su proyección internacional comenzó tras su revelación en la X Bienal de Flamenco de Sevilla (1998) y su debut discográfico (2001)", y que "posee una amplia discografía y un repertorio que integra con maestría la profundidad de las grandes escuelas del cante jondo".

La fundación ha recalcado que la trayectoria del artista ha sido reconocida con distinciones como el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Flamenca por 'Al este del cante' (2018), su colaboración "magistral" con el Coro de las Voces Búlgaras o los Giraldillos de la Bienal de Sevilla (2002 y 2012).

También ha actuado en escenarios "de referencia mundial" como el Carnegie Hall de Nueva York o el Teatro Real de Madrid. Desde 2018 dirige la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, "consolidando su labor docente e investigadora".

"El recital de Arcángel pone el broche final a un festival que, durante los meses de octubre y noviembre, ha reunido en Alicante y Murcia a artistas como Mercedes de Córdoba, Jesús Carmona, Jesús Corbacho, La Macanita o Tía Juana la del Pipa", ha concluido la entidad.